Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Fortnite bleibt auch in KW28/2026 das Maß aller Dinge auf Xbox. An der Spitze der Charts hat sich gegenüber der Vorwoche nichts verändert – dennoch gibt es einige spannende Entwicklungen innerhalb der Top 20. Vor allem ein ungewöhnlicher Neueinsteiger sorgt in dieser Woche für Gesprächsstoff.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? Die ersten zehn Plätze präsentieren sich nahezu unverändert. Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty verteidigen weiterhin souverän ihre Spitzenpositionen.

Doch hinter den Top 10 kommt Bewegung auf: Mit RV There Yet? schafft es ein neuer Titel direkt in die Charts und verdrängt gleichzeitig einen bisherigen Top-20-Vertreter.

Die größten Gewinner & Trends der Woche

RV There Yet? steigt neu auf Platz 14 ein

College Football 27 ersetzt den Vorgänger in den Charts

Battlefield macht einen Platz gut

MLB The Show 26 verliert zwei Positionen

Die komplette Top 13 bleibt unverändert

Die wichtigsten Entwicklungen der Woche

Die Top 13 sind wie festgemeißelt

Selten waren die Xbox-Charts so stabil wie in dieser Woche. Die ersten 13 Plätze bleiben gegenüber der Vorwoche komplett unverändert. Fortnite führt weiterhin vor Roblox, Minecraft und Call of Duty, während auch NBA 2K26, Rocket League, Rainbow Six Siege und Forza Horizon 6 ihre starken Platzierungen behaupten.

RV There Yet? feiert den größten Einstieg

Für die größte Überraschung sorgt RV There Yet?. Der Titel steigt direkt auf Rang 14 ein und verdrängt damit etablierte Konkurrenz nach hinten. Es bleibt spannend, ob sich der Neueinsteiger auch in den kommenden Wochen behaupten kann.

College Football 27 übernimmt

Mit College Football 27 löst der neue Serienteil seinen Vorgänger in den Charts ab. Das zeigt einmal mehr, wie schnell Sportspiel-Fans auf die jeweils aktuelle Ausgabe wechseln.

Battlefield verbessert sich leicht

Battlefield gewinnt eine Position hinzu und klettert auf Platz 19. Der Shooter bleibt damit weiterhin unter den 20 meistgespielten Xbox-Titeln.

Red Dead Redemption 2 hält sich weiterhin

Obwohl der Western-Klassiker inzwischen einige Jahre auf dem Buckel hat, behauptet sich Red Dead Redemption 2 weiterhin in den Xbox Top 20 und beweist einmal mehr seine außergewöhnliche Langlebigkeit.

Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW28/2026)

1. Fortnite

Fortnite bleibt dank regelmäßiger Seasons, Events und Kooperationen weiterhin unangefochten die Nummer eins auf Xbox.

2. Roblox

Roblox behauptet seinen zweiten Platz und begeistert weiterhin Millionen Spieler mit seinen unzähligen Community-Erlebnissen.

3. Minecraft

Auch Jahre nach Release zählt Minecraft weiterhin zu den beliebtesten Spielen überhaupt.

4. Call of Duty

Die Shooter-Reihe bleibt eine der stärksten Marken auf Xbox und hält sich konstant in den Top 5.

5. NBA 2K26

Basketball bleibt ein Dauerbrenner und NBA 2K26 verteidigt erneut Rang fünf.

6. Rocket League

Das Erfolgsrezept aus Fußball und schnellen Fahrzeugen begeistert die Community weiterhin Woche für Woche.

7. Rainbow Six Siege

Ubisofts Taktik-Shooter überzeugt weiterhin mit einer treuen und aktiven Community.

8. Forza Horizon 6

Der aktuelle Open-World-Racer bleibt auch mehrere Wochen nach seinem Start unter den beliebtesten Xbox-Spielen.

9. GTA V

Rockstars Open-World-Klassiker gehört weiterhin zu den absoluten Dauerbrennern auf Xbox.

10. FC 26

Auch EA Sports FC 26 hält sich unverändert in den Top 10 der meistgespielten Spiele.

Platz 11 bis 20

11. GTA Online

12. Marvel Rivals

13. Apex Legends

14. RV There Yet?

15. Madden NFL 26

16. Overwatch

17. College Football 27

18. MLB The Show 26

19. Battlefield

20. Red Dead Redemption 2

Beständigkeit prägt die Xbox-Charts

Die aktuellen Charts zeigen eindrucksvoll, wie dominant die etablierten Multiplayer- und Live-Service-Titel weiterhin sind. Große Veränderungen bleiben selten, da viele der erfolgreichsten Spiele ihre Community über Jahre hinweg mit neuen Inhalten versorgen.

Neue Spiele müssen sich beweisen

Mit RV There Yet? gelingt in dieser Woche immerhin einem neuen Titel der Sprung in die Top 20. Ob daraus ein langfristiger Erfolg wird oder es sich nur um einen kurzfristigen Höhenflug handelt, werden die kommenden Wochen zeigen.

Sportspiele wechseln auf die neue Saison

Der Wechsel von College Football 26 zu College Football 27 verdeutlicht erneut, wie schnell sich die Community bei jährlichen Sportspiel-Reihen auf den neuesten Ableger konzentriert.

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir werten regelmäßig die aktuellen Xbox-Charts aus den USA aus und stellen daraus die meistgespielten Spiele der Woche zusammen.

Welcher Titel ist der größte Neueinsteiger?

RV There Yet? feiert in KW28 den höchsten Neueinstieg und landet direkt auf Platz 14.

Warum verändert sich die Top 10 kaum?

Titel wie Fortnite, Roblox oder Call of Duty verfügen über riesige Communities und erhalten kontinuierlich neue Inhalte, wodurch sie ihre Spitzenpositionen langfristig behaupten.

Welches Rennspiel ist aktuell am erfolgreichsten?

Forza Horizon 6 bleibt auch in dieser Woche das erfolgreichste Rennspiel innerhalb der Xbox Top 20.

Die Xbox-Charts zeigen sich in KW28 außergewöhnlich stabil. Während die Spitzengruppe nahezu unverändert bleibt, sorgen RV There Yet? und College Football 27 dennoch für frischen Wind in den Top 20. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Veränderungen in den kommenden Wochen weiter fortsetzen oder die etablierten Dauerbrenner erneut die Oberhand behalten.

Was sagt ihr zu den aktuellen Xbox-Charts? Kann sich RV There Yet? dauerhaft unter den Top 20 halten oder verschwindet der Titel schon in der nächsten Woche wieder? Und welche Neuerscheinung könnte eurer Meinung nach als Nächstes die Charts aufmischen?