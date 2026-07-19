Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Xbox-Charts: Klassiker feiern Comeback – gleich zwei Überraschungen mischen die Top 20 auf.

An der Spitze der Xbox-Charts bleibt alles beim Alten: Fortnite führt auch in KW29/2026 das Feld an, gefolgt von Roblox, Minecraft und Call of Duty. Dahinter sorgen jedoch mehrere Positionswechsel sowie zwei ungewöhnliche Neueinsteiger für frischen Wind in den Top 20.

Während die ersten vier Plätze unverändert bleiben, tauschen Rocket League und NBA 2K26 die Positionen. FC 26 verbessert sich ebenfalls und kehrt in die Top 10 zurück. Gleichzeitig feiern mit Call of Duty: Black Ops II und Buckshot Roulette zwei Titel ihr Debüt in den aktuellen Xbox-Charts.

Die größten Gewinner & Trends der Woche

FC 26 klettert zurück in die Top 10

Rocket League zieht wieder an NBA 2K26 vorbei

Call of Duty: Black Ops II feiert ein überraschendes Comeback

Buckshot Roulette schafft erstmals den Sprung in die Top 20

Assassin’s Creed Black Flag Resynced steigt direkt auf Platz 29 ein

Die wichtigsten Entwicklungen der Woche

Rocket League erobert Platz fünf zurück

Rocket League verbessert sich gegenüber der Vorwoche um einen Rang und verdrängt NBA 2K26 auf Platz sechs. Damit gehört der Dauerbrenner erneut zu den fünf meistgespielten Xbox-Spielen.

FC 26 kehrt in die Top 10 zurück

Auch FC 26 kann zulegen. Der Fußballtitel springt von Rang 10 auf Platz 8 und überholt sowohl GTA V als auch Forza Horizon 6.

Call of Duty: Black Ops II sorgt für eine Überraschung

Mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung taucht Call of Duty: Black Ops II plötzlich wieder in den Xbox Top 20 auf. Der Shooter landet direkt auf Platz 18 und zeigt einmal mehr, wie beliebt klassische Call-of-Duty-Titel bis heute sind.

Buckshot Roulette schafft den Sprung in die Charts

Mit Buckshot Roulette gelingt einem weiteren Titel der Einstieg in die Top 20. Der Indie-Hit landet auf Platz 19 und verdrängt damit andere Spiele aus den aktuellen Charts.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced startet außerhalb der Top 20

Auch wenn es noch nicht für die Top 20 reicht, gelingt Assassin’s Creed Black Flag Resynced ein beachtlicher Start. Der Titel steigt direkt auf Platz 29 ein und könnte in den kommenden Wochen weiter nach oben klettern.

Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW29/2026)

1. Fortnite

Fortnite bleibt weiterhin die unangefochtene Nummer eins auf Xbox und profitiert von regelmäßigen Seasons, Events und Kooperationen.

2. Roblox

Roblox verteidigt seinen zweiten Platz und begeistert weiterhin Millionen Spieler mit seinen Community-Erlebnissen.

3. Minecraft

Minecraft gehört auch 2026 zu den beliebtesten Spielen überhaupt und zeigt keinerlei Schwächen.

4. Call of Duty

Die Shooter-Reihe bleibt eine feste Größe auf Xbox und behauptet sich souverän unter den erfolgreichsten Spielen.

5. Rocket League

Rocket League macht einen Platz gut und kehrt zurück in die Top 5.

6. NBA 2K26

Der Basketball-Hit bleibt weiterhin auf Spitzenniveau, muss diese Woche aber einen Platz abgeben.

7. Rainbow Six Siege

Ubisofts Taktik-Shooter hält sich weiterhin bemerkenswert stabil unter den beliebtesten Xbox-Spielen.

8. FC 26

Der Fußballtitel verbessert sich deutlich und gehört wieder zu den zehn meistgespielten Spielen der Plattform.

9. GTA V

Rockstars Open-World-Klassiker bleibt auch viele Jahre nach seinem Release ein Dauerbrenner.

10. Forza Horizon 6

Der aktuelle Xbox-Racer bleibt weiterhin unter den zehn beliebtesten Spielen, verliert jedoch zwei Positionen.

Platz 11 bis 20

11. GTA Online

12. Marvel Rivals

13. College Football 27

14. Apex Legends

15. MLB The Show 26

16. Madden NFL 26

17. Overwatch

18. Call of Duty: Black Ops II

19. Buckshot Roulette

20. Red Dead Redemption 2

Klassiker und neue Überraschungen prägen die Woche

Die aktuelle Rangliste zeigt eindrucksvoll, dass nicht nur neue Veröffentlichungen für Bewegung sorgen können. Mit Call of Duty: Black Ops II schafft es ein echter Klassiker zurück in die Charts, während Buckshot Roulette beweist, dass auch kleinere Titel großes Potenzial besitzen.

Die Spitze bleibt unverändert

Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führen die Xbox-Charts weiterhin souverän an. Die Dominanz der großen Live-Service-Titel hält damit auch in dieser Woche an.

Assassin’s Creed startet mit Luft nach oben

Der Einstieg von Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf Platz 29 zeigt, dass Interesse vorhanden ist. Ob der Titel in den kommenden Wochen den Sprung in die Top 20 schafft, dürfte spannend werden.

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir werten regelmäßig die aktuellen Xbox-Charts aus den USA aus und stellen daraus die meistgespielten Spiele der Woche zusammen.

Welcher Titel ist der größte Neueinsteiger?

Call of Duty: Black Ops II und Buckshot Roulette gehören zu den auffälligsten Neueinsteigern der aktuellen Woche.

Welches Spiel macht den größten Sprung?

FC 26 verbessert sich innerhalb der Top 10 und gehört zu den Gewinnern der Woche.

Wo ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced eingestiegen?

Der Titel startet auf Platz 29 und verpasst die Top 20 zunächst knapp.

Die Xbox-Charts bleiben an der Spitze zwar äußerst stabil, doch dahinter sorgen mehrere Positionswechsel und überraschende Neueinsteiger für frischen Wind. Besonders das Comeback von Call of Duty: Black Ops II dürfte viele Xbox-Fans freuen, während Assassin’s Creed Black Flag Resynced bereits auf seine Chance lauert, ebenfalls in die Top 20 vorzustoßen.

Die größten Spiele im Juli

Im Video zeigen wir euch außerdem die wichtigsten Neuerscheinungen und Highlights, die die Xbox-Charts in den kommenden Wochen weiter verändern könnten.

Wie findet ihr die aktuellen Xbox-Charts? Habt ihr mit dem Comeback von Call of Duty: Black Ops II gerechnet? Und schafft Assassin’s Creed Black Flag Resynced schon nächste Woche den Sprung in die Top 20?