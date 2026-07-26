Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Xbox-Charts: Palworld stürmt zurück – und ein Shooter feiert das nächste Comeback.

Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty bleiben auch in KW30/2026 unantastbar an der Spitze der Xbox-Charts. Dahinter gibt es jedoch einige interessante Verschiebungen: Palworld schafft den Sprung zurück in die Top 20, Battlefield legt deutlich zu und Call of Duty: Black Ops II behauptet sich nach seinem überraschenden Comeback.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? Während sich auf den ersten sieben Plätzen gegenüber der Vorwoche kaum etwas verändert, wird es dahinter deutlich spannender. GTA Online zieht an Forza Horizon 6 vorbei, College Football 27 verbessert sich und Palworld meldet sich direkt auf einem starken 13. Platz zurück.

Gleichzeitig müssen Buckshot Roulette und Red Dead Redemption 2 die Top 20 wieder verlassen.

Die größten Gewinner & Trends der Woche

Palworld steigt auf Platz 13 in die Top 20 ein

Battlefield kehrt auf Platz 18 zurück

College Football 27 verbessert sich von Platz 17 auf Rang 14

Call of Duty: Black Ops II klettert von Platz 18 auf Platz 16

GTA Online überholt Forza Horizon 6

Buckshot Roulette und Red Dead Redemption 2 fallen aus den Top 20

Die wichtigsten Entwicklungen der Woche

Palworld meldet sich eindrucksvoll zurück

Die auffälligste Veränderung der Woche liefert Palworld. Der Survival-Hit taucht neu in den aktuellen Top 20 auf und landet direkt auf Platz 13.

Damit lässt Palworld auf Anhieb Titel wie College Football 27, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops II und Battlefield hinter sich.

Call of Duty: Black Ops II klettert weiter

Das überraschende Comeback von Call of Duty: Black Ops II war offenbar kein kurzfristiger Ausreißer. Nachdem der Klassiker in der vergangenen Woche auf Rang 18 zurückkehrte, verbessert er sich jetzt sogar auf Platz 16.

Damit befinden sich aktuell gleich zwei Call-of-Duty-Einträge in den Top 20.

Battlefield kämpft sich zurück

Auch Battlefield gehört zu den Gewinnern der Woche. Nachdem der Shooter zuletzt aus den Top 20 gefallen war, kehrt er auf Platz 18 zurück.

Damit zeigt sich erneut, wie stark etablierte Shooter-Marken auf Xbox weiterhin abschneiden können.

College Football 27 macht drei Plätze gut

College Football 27 verbessert sich deutlich und springt von Platz 17 auf Rang 14. Damit gehört der aktuelle Ableger der Sportspiel-Reihe zu den größten Aufsteigern innerhalb der bestehenden Charts.

GTA Online überholt Forza Horizon 6

Auch rund um die Top 10 gibt es Bewegung. GTA Online verbessert sich von Rang 11 auf Platz 10 und verdrängt damit Forza Horizon 6.

Der aktuelle Forza-Ableger fällt von Platz 10 auf Rang 11 und verlässt damit erstmals die Top 10.

Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW30/2026)

1. Fortnite

Fortnite bleibt das Maß aller Dinge auf Xbox und verteidigt erneut souverän die Spitzenposition.

2. Roblox

Auch Roblox bleibt unverändert auf Platz zwei und gehört weiterhin zu den größten Dauerbrennern der Plattform.

3. Minecraft

Minecraft verteidigt den dritten Platz und zeigt auch 2026 keinerlei Anzeichen von Schwäche.

4. Call of Duty

Call of Duty bleibt fest auf Rang vier und bestätigt damit erneut die enorme Bedeutung der Shooter-Reihe auf Xbox.

5. Rocket League

Rocket League behauptet seinen fünften Platz und bleibt damit vor NBA 2K26.

6. NBA 2K26

Der Basketball-Hit bleibt ebenfalls unverändert und hält sich weiterhin souverän in den Top 10.

7. Rainbow Six Siege

Ubisofts Taktik-Shooter verteidigt Platz sieben und bleibt einer der beständigsten Multiplayer-Titel der Xbox-Charts.

8. FC 26

FC 26 hält sich auf Rang acht und bestätigt damit seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen.

9. GTA V

Rockstars Open-World-Dauerbrenner bleibt unverändert auf Platz neun.

10. GTA Online

GTA Online macht einen Platz gut und verdrängt Forza Horizon 6 aus den Top 10.

Platz 11 bis 20

11. Forza Horizon 6

12. Marvel Rivals

13. Palworld

14. College Football 27

15. Apex Legends

16. Call of Duty: Black Ops II

17. MLB The Show 26

18. Battlefield

19. Madden NFL 26

20. Overwatch

Alte Bekannte sorgen für Bewegung

Die Xbox-Charts zeigen in dieser Woche erneut, dass nicht ausschließlich neue Veröffentlichungen für Veränderungen sorgen. Palworld meldet sich weit oben zurück, Battlefield schafft erneut den Sprung in die Top 20 und Call of Duty: Black Ops II verbessert sich sogar weiter.

Forza Horizon 6 verliert die Top 10

Eine der interessantesten Entwicklungen betrifft Forza Horizon 6. Nachdem sich der Racer über Wochen unter den zehn meistgespielten Xbox-Titeln behaupten konnte, reicht es diesmal nur noch für Platz 11.

Von einem starken Absturz kann allerdings keine Rede sein: Lediglich GTA Online zieht am Rennspiel vorbei.

Buckshot Roulette verschwindet wieder

Für Buckshot Roulette war der Aufenthalt in den Top 20 dagegen zunächst nur von kurzer Dauer. Der Titel war in der vergangenen Woche auf Platz 19 eingestiegen und ist diesmal nicht mehr unter den ersten 20 vertreten.

Auch Red Dead Redemption 2 muss seinen bisherigen Platz räumen.

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir werten regelmäßig die aktuellen Xbox-Charts aus den USA aus und stellen daraus die meistgespielten Spiele der Woche zusammen.

Welcher Titel ist der größte Neueinsteiger der Woche?

Palworld schafft den Sprung in die aktuellen Top 20 und steigt direkt auf dem starken 13. Platz ein.

Welcher Titel verbessert sich besonders stark?

College Football 27 springt von Platz 17 auf Rang 14. Auch Call of Duty: Black Ops II verbessert sich um zwei Positionen.

Ist Forza Horizon 6 noch in den Top 10?

Nein. Forza Horizon 6 fällt von Platz 10 auf Rang 11 und wird von GTA Online überholt.

Welche Spiele sind aus den Top 20 gefallen?

Buckshot Roulette und Red Dead Redemption 2 waren in der Vorwoche noch auf den Plätzen 19 und 20 vertreten und gehören diesmal nicht mehr zu den Top 20.

An der Spitze der Xbox-Charts scheint weiterhin kein Weg an Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty vorbeizuführen. Dahinter bleibt die Rangliste allerdings in Bewegung. Palworld meldet sich eindrucksvoll zurück, Battlefield kämpft sich erneut in die Top 20 und selbst Call of Duty: Black Ops II klettert weiter nach oben.

Besonders interessant dürfte nun werden, ob Palworld seinen starken 13. Platz halten oder sogar noch weiter in Richtung Top 10 vorrücken kann.

Was sagt ihr zu den aktuellen Xbox-Charts? Überrascht euch das starke Comeback von Palworld? Und wie weit kann Call of Duty: Black Ops II noch nach oben klettern?