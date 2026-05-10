Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty dominieren weiterhin die Xbox-Charts – doch ein neuer Aufsteiger sorgt für Bewegung in den Top 20.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? In unserer neuen Top-20-Liste zeigen wir euch die meistgespielten Games der aktuellen Woche.

Diese Xbox-Spiele sind aktuell nicht zu stoppen: Auch in KW19/2026 bleiben die Xbox-Charts fest in der Hand der großen Dauerbrenner. Vor allem Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty zeigen weiterhin keinerlei Schwächen und dominieren die meistgespielten Spiele auf Xbox Series X|S.

Die größten Gewinner & Trends der Woche

ARC Raiders steigt weiter

GTA bleibt dominant

Sportspiele extrem stabil

Keine Spur von Marathon

Gleichzeitig gibt es aber auch einige interessante Entwicklungen innerhalb der Top 20. Besonders ARC Raiders konnte sich im Vergleich zur Vorwoche weiter verbessern und gehört aktuell zu den spannendsten Multiplayer-Aufsteigern auf Xbox. Außerdem zeigt sich einmal mehr, wie schwer es neue Veröffentlichungen inzwischen haben, gegen etablierte Live-Service-Giganten anzukommen.

Die wichtigsten Entwicklungen der Woche

ARC Raiders legt weiter zu

ARC Raiders konnte sich im Vergleich zur Vorwoche weiter verbessern und klettert von Platz 18 auf Platz 16 der Xbox-Charts. Der Multiplayer-Shooter gewinnt damit weiterhin an Aufmerksamkeit und etabliert sich langsam als feste Größe unter Xbox-Spielern.

GTA bleibt trotz oder dank GTA-6-Hype extrem stark

Obwohl sich die gesamte Gaming-Welt längst auf Grand Theft Auto VI konzentriert, bleiben GTA V und GTA Online weiterhin fest in den Xbox-Charts verankert. Besonders bemerkenswert: GTA Online verbessert sich sogar leicht und steigt von Platz 13 auf Platz 12.

Sportspiele dominieren weiterhin

Auch Sportspiele bleiben auf Xbox extrem beliebt. NBA 2K26, Madden NFL 26, MLB The Show 26, College Football 26 und FC 26 behaupten sich weiterhin stabil in den Top 20 der meistgespielten Spiele.

Forza Horizon 5

Trotz des nahenden Releases von Forza Horizon 6 bleibt der Vorgänger weiterhin fest in den meistgespielten Xbox-Spielen vertreten.

Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW19/2026)

1. Fortnite

Epic Games hält Fortnite mit neuen Seasons, Events und Kollaborationen weiterhin souverän an der Spitze der Xbox-Charts.

2. Roblox

Roblox bleibt besonders bei jüngeren Spielern extrem beliebt und profitiert weiterhin von unzähligen Community-Erlebnissen.

3. Minecraft

Minecraft gehört auch Jahre nach Release weiterhin zu den größten Dauerbrennern auf Xbox und begeistert Spieler aller Altersgruppen.

4. Call of Duty

Die Call-of-Duty-Reihe bleibt auf Xbox weiterhin eine der stärksten Marken überhaupt und sorgt konstant für hohe Spielerzahlen.

5. Rocket League

Rocket League bleibt dank schneller Matches, kompetitivem Gameplay und regelmäßigen Seasons dauerhaft beliebt.

6. NBA 2K26

Basketball bleibt auf Xbox ein großes Thema und NBA 2K26 verteidigt weiterhin souverän seinen Platz in den Top 10.

7. Rainbow Six Siege

Ubisofts Taktik-Shooter hält sich weiterhin bemerkenswert stark und profitiert von seiner treuen Competitive-Community.

8. GTA V

Trotz seines Alters bleibt Grand Theft Auto V weiterhin eines der meistgespielten Spiele auf Xbox Series X|S.

9. Madden NFL 26

American Football bleibt vor allem in den USA ein absoluter Dauerbrenner auf Xbox.

10. Apex Legends

Respawn Entertainment hält Apex Legends mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten weiterhin erfolgreich am Leben.

Platz 11 bis 20

11. Marvel Rivals

12. GTA Online

13. Forza Horizon 5

14. MLB The Show 26

15. College Football 26

16. ARC Raiders

17. Overwatch

18. Battlefield

19. FC 26

20. Red Dead Redemption 2

Live-Service-Games dominieren Xbox weiterhin

Die aktuellen Charts zeigen erneut deutlich, wie stark Live-Service- und Multiplayer-Spiele inzwischen den Gaming-Markt dominieren. Titel wie Fortnite, Roblox, Call of Duty, Rocket League oder Apex Legends bleiben über Monate hinweg nahezu unangreifbar.

Free-to-Play bleibt König

Vor allem Free-to-Play-Spiele behaupten sich weiterhin besonders stark auf Xbox Series X|S. Viele dieser Spiele werden laufend mit neuen Seasons, Events und kosmetischen Inhalten versorgt und binden ihre Community langfristig.

Neue Spiele haben es immer schwerer

Während die etablierten Dauerbrenner die Top 20 nahezu komplett kontrollieren, haben neue Veröffentlichungen zunehmend Probleme, sich langfristig in den Charts festzusetzen. Besonders auffällig: Selbst stark diskutierte Titel wie Marathon tauchen aktuell noch gar nicht in den Xbox Top 20 auf. Das zeigt eindrucksvoll, wie schwer es neue Marken inzwischen gegen etablierte Live-Service-Giganten haben.

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen für euch die Top 20 zusammen.

Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?

An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt kein Weg vorbei

Warum ändern sich die Charts jede Woche nur minimal?

Die Dauerbrenner und Free-to-Play-Spiele sind durch ihre Seasons und neue Inhalte ungebrochen beliebt.

Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?

Ja.

Die größten Spiele im Mai

Im Video zeigen wir euch zusätzlich die aktuellen Highlights, die im Mai 2026 erscheinen und womöglich die Xbox-Charts aufmischen könnten:

Was sagt ihr zu den aktuellen Xbox-Charts? Glaubt ihr, dass neue Spiele überhaupt noch eine Chance gegen Fortnite, Roblox und Call of Duty haben? Oder bleibt ihr selbst lieber bei euren Dauerbrennern?

Und glaubt ihr, dass einige der Neuveröffentlichungen im Mai die Rangliste neu aufmischen kann?

Die aktuellen Xbox-Charts zeigen erneut eindrucksvoll, wie stark etablierte Multiplayer- und Live-Service-Spiele den Markt inzwischen kontrollieren. Gleichzeitig wird es für neue Releases immer schwieriger, dauerhaft gegen Fortnite, Roblox oder Call of Duty anzukommen.