Xbox Cloud Gaming: 46 neue Spiele jetzt in der Stream Your Own Game-Bibliothek verfügbar

Die Stream Your Own Game-Bibliothek hat in diesem Monat ein massives Update erhalten. Insgesamt 46 neue Titel wurden hinzugefügt, die Spielern eine noch größere Auswahl an Games bieten.

Unter den Neuzugängen sind unter anderem 7th Domain: Tree of Chaos, Agatha Christie – Death on the Nile, BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition, Metal: Hellsinger, Green Hell (Xbox One) und WWE 2K26. Auch Klassiker wie Legacy of Kain: Defiance Remastered und moderne Indie-Titel wie Oddsparks: An Automation Adventure sind dabei.

Die Erweiterung umfasst ein breites Spektrum an Genres – von Rollenspielen, Action und Horror bis zu Strategiespielen, Puzzle-Titeln und Casual-Games. Damit richtet sich das Update an eine breite Zielgruppe und bietet sowohl Hardcore-Gamer als auch Gelegenheitsspielern neue Möglichkeiten.

Mit der stetigen Erweiterung der Bibliothek zeigt Stream Your Own Game, dass das Angebot an cloudbasiertem Gaming kontinuierlich wächst und immer mehr Spiele für Streaming bereitstehen. Spieler können die neuen Titel direkt ausprobieren, ohne sie lokal installieren zu müssen, was besonders für schnelle Sessions oder unterwegs praktisch ist.

Neu dabei in der Stream Your Own Game-Bibliothek

• 7th Domain: Tree of Chaos

• Abathor

• Agatha Christie – Death on the Nile

• Amazing Maze

• BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition

• Candivity

• Car Mechanic Shop Simulator

• City Hunter

• Coloring Book

• Cuisineer

• Cup Heroes

• Dark Light

• Diamond Painting ASMR

• Docked

• Fight For America

• Formula Legends

• GreedFall: The Dying World

• Greedland

• Green Hell (Xbox One)

• John Carpenter’s Toxic Commando

• Kingdom Rush Origins

• Legacy of Kain: Defiance Remastered

• Let Them Come: Onslaught

• Marathon

• Meow Moments: Celebrating Beats & Books

• Metal: Hellsinger (Xbox One)

• Metal: Hellsinger

• Minishoot‘ Adventures

• Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

• Monster Survivors

• Mouse: P.I. For Hire

• Oddsparks: An Automation Adventure

• Planet of Lana II: Children of the Leaf

• Puzzle Galaxy Xbox Edition

• Road 96: Mile 0

• Snake io

• Suzerain

• Sword and Fairy: Together Forever

• Thank Goodness You’re Here!

• The Anacrusis

• The Knight Witch

• The Long Dark

• Trinity Fusion

• Wingspan

• WWE 2K26

• Wylde Flowers