Xbox Cloud Gaming: 4K-Streaming und höhere Bitraten in Arbeit – Bericht

Autor:, in / Xbox Cloud Gaming

Microsoft soll für sein Xbox Cloud Gaming an 4K-Streaming, höheren Bitraten und mehr arbeiten.

Jez Corden von Windows Central hat in seine Glaskugel geschaut und Vorhersagen für Xbox im Jahr 2025 gemacht.

Zum Thema Xbox Cloud Gaming habe der Journalist gehört, dass man kürzlich einen neuen Meilenstein bei den Nutzern erreicht hat.

Microsoft soll auch an neuen Dingen für Xbox Cloud Gaming arbeiten. Dazu zählt das 4K-Streaming. Bislang sind nur 1080p bei maximal 60fps möglich.

Auch von höheren Bitraten und der Unterstützung für PC-Spielen ist die Rede, während das Unternehmen seine Kapazitäten für das Cloud Gaming in den Regionen erhöhen will, in denen eine Konsole als Luxus gilt.