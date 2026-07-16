Xbox Cloud Gaming: 52 weitere Spiele erhalten Stream Your Own Game-Unterstützung

Xbox hat den Katalog von Stream Your Own Game erneut erweitert. Mit dem Juli-Update für Xbox Cloud Gaming unterstützen ab sofort 52 weitere Spiele das Streaming eigener Titel auf kompatiblen Geräten.
Wer eines der unterstützten Spiele besitzt, ein aktives Xbox Game Pass-Abonnement (Essential, Premium oder Ultimate) hat und sich in einer unterstützten Region befindet, kann die Titel unter anderem auf Smartphones, Laptops oder PCs direkt aus der Cloud spielen – ohne sie auf dem jeweiligen Gerät installieren zu müssen.
Zu den Neuzugängen zählen zahlreiche bekannte Spiele aus unterschiedlichen Genres. So sind unter anderem A Hat in Time, My Friend Pedro und The Talos Principle: Reawakened ab sofort mit der Stream-Your-Own-Game-Funktion kompatibel.
Bereits vor rund zwei Wochen hatte Microsoft den Katalog mit mehr als 70 weiteren Spielen deutlich ausgebaut. Mit den jetzt hinzugekommenen 52 Titeln wächst das Angebot erneut spürbar und bietet Besitzern kompatibler Spiele noch mehr Möglichkeiten, ihre Xbox-Bibliothek flexibel über die Cloud zu nutzen.
Die vollständige Liste der neu unterstützten Spiele gibt es nachfolgend.
Stream Your Own Game – Juli 2026
- #Blud
- A Hat in Time
- Absolver
- Ascend to Zero
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Beat Cop
- Blightbound
- Bō: Path of the Teal Lotus
- Bravely Default Flying Fairy HD Remaster
- Buckshot Roulette
- Call of Duty: Black Ops 6
- Carto
- Disc Room
- D-topia
- Exit the Gungeon
- Fade to Silence
- Forager
- Gato Roboto
- Hotline Miami 2: Wrong Number
- I Hate Running Backwards
- Ikenfell
- Lock’s Quest
- Metal Wolf Chaos XD
- Minit
- Monaco 2
- Monaco: What’s Yours is Mine
- Monster Jam Steel Titans
- My Friend Pedro
- Olija
- Pepper Grinder
- Phantom Abyss
- Pikuniku
- Protodroid DeLTA
- Shadow Warrior
- Shadow Warrior 2
- Shadow Warrior 3: Definitive Edition
- South of the Circle
- Stories Untold
- Supraland
- Tamashika
- Temtem
- The Messenger
- The Mound: Omen of Cthulhu
- The Occupation
- The Talos Principle: Reawakened
- Void Bastards
- Wandersong
- Wildfire
- Winds of Arcana: Ruination
- Wizard with a Gun
- World of Tanks Modern Armor
- Wuthering Waves
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich liebe das Cloud Gaming. Einfach enorm hilfreich und komfortabel. Ein tolles feature💚
Nutze Cloud gaming meist nur für die Reward , doch wenn es wächst ist das schon was feines .
Sehr gut. 👍🏻 Danke für die Info & Übersicht. 💚
Ich habe bei allen streaming Varianten bei xbox leider Probleme, wenn das internet ein wenig schlechter ist (auf Reisen zB). Schade, ich nutze das echt gerne
Und die Liste wird immer größer 👍
Schön das es immer weiter wächst 👍🏻