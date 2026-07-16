Xbox Cloud Gaming: 52 weitere Spiele erhalten Stream Your Own Game-Unterstützung

Mehr Auswahl für Xbox-Spieler: Stream Your Own Game wächst erneut kräftig mit diesen Spielen.

Xbox hat den Katalog von Stream Your Own Game erneut erweitert. Mit dem Juli-Update für Xbox Cloud Gaming unterstützen ab sofort 52 weitere Spiele das Streaming eigener Titel auf kompatiblen Geräten.

Wer eines der unterstützten Spiele besitzt, ein aktives Xbox Game Pass-Abonnement (Essential, Premium oder Ultimate) hat und sich in einer unterstützten Region befindet, kann die Titel unter anderem auf Smartphones, Laptops oder PCs direkt aus der Cloud spielen – ohne sie auf dem jeweiligen Gerät installieren zu müssen.

Zu den Neuzugängen zählen zahlreiche bekannte Spiele aus unterschiedlichen Genres. So sind unter anderem A Hat in Time, My Friend Pedro und The Talos Principle: Reawakened ab sofort mit der Stream-Your-Own-Game-Funktion kompatibel.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte Microsoft den Katalog mit mehr als 70 weiteren Spielen deutlich ausgebaut. Mit den jetzt hinzugekommenen 52 Titeln wächst das Angebot erneut spürbar und bietet Besitzern kompatibler Spiele noch mehr Möglichkeiten, ihre Xbox-Bibliothek flexibel über die Cloud zu nutzen.

Die vollständige Liste der neu unterstützten Spiele gibt es nachfolgend.

Stream Your Own Game – Juli 2026

#Blud

A Hat in Time

Absolver

Ascend to Zero

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Beat Cop

Blightbound

Bō: Path of the Teal Lotus

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Buckshot Roulette

Call of Duty: Black Ops 6

Carto

Disc Room

D-topia

Exit the Gungeon

Fade to Silence

Forager

Gato Roboto

Hotline Miami 2: Wrong Number

I Hate Running Backwards

Ikenfell

Lock’s Quest

Metal Wolf Chaos XD

Minit

Monaco 2

Monaco: What’s Yours is Mine

Monster Jam Steel Titans

My Friend Pedro

Olija

Pepper Grinder

Phantom Abyss

Pikuniku

Protodroid DeLTA

Shadow Warrior

Shadow Warrior 2

Shadow Warrior 3: Definitive Edition

South of the Circle

Stories Untold

Supraland

Tamashika

Temtem

The Messenger

The Mound: Omen of Cthulhu

The Occupation

The Talos Principle: Reawakened

Void Bastards

Wandersong

Wildfire

Winds of Arcana: Ruination

Wizard with a Gun

World of Tanks Modern Armor

Wuthering Waves