Xbox Cloud Gaming: 60 weitere Spiele unterstützen jetzt „Stream Your Own Game“

Mit einer neuen Erweiterungswelle wächst die Xbox-Cloud-Streaming-Funktion „Stream Your Own Game“ im Juni 2026 um 60 weitere Spiele. Damit können Nutzer noch mehr Titel aus ihrer eigenen Bibliothek über die Cloud spielen, ohne diese lokal installieren zu müssen.
Die Funktion steht Abonnenten von Game Pass Ultimate, Premium und Essential zur Verfügung. Unterstützte Spiele lassen sich auf mobilen Geräten, Tablets, Handhelds, PCs sowie Xbox-Konsolen direkt streamen, sofern die jeweiligen Titel bereits gekauft wurden.
Zu den neu hinzugefügten Spielen gehören unter anderem Ghostrunner, My Time At Portia, Spiritfall, Turbo Overkill und Yoku’s Island Express.
Mit der kontinuierlichen Erweiterung von „Stream Your Own Game“ baut Microsoft die Anzahl der unterstützten Spiele weiter aus und stärkt die Flexibilität von Xbox Cloud Gaming für Besitzer digitaler Spielebibliotheken.
Neu in der Stream Your Own Game-Bibliothek – Juni 2026
- „Buy The Game, I Have a Gun“ -Sheesh-Man
- 007 First Light
- Abyss DX
- ABZU
- Arcadia: Find The Differences 3D
- Axiom Verge
- Axiom Verge 2
- Bastion
- Beyond Blue
- Bright Paw: Definitive Edition
- Children of Zodiarcs
- Clue: Murder By Death
- Crashout Crew
- Downward: Enhanced Edition
- Dragon Spira
- Echo Generation 2
- Ender Lilies: Quietus of the Knights
- Ender Magnolia: Bloom in the Mist
- Escape Simulator
- Escape the Backrooms
- Ghostrunner
- Guess the Flag! – World Flags Quiz
- Heroes Battle Awakening
- Hidden Cats in Christmas
- Kabuto Park
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
- Luna Abyss
- Messy Up
- My Time At Portia
- PBA Pro Bowling
- PBA Pro Bowling 2021
- PBA Pro Bowling 2023
- PBA Pro Bowling 2026
- Petey Pedro unBEETable Adventure
- Pizza Tycoon
- Potionomics: Masterwork Edition
- Puzzle Book
- Railway Empire
- Railway Empire 2
- Recipe of Love
- River City Girls
- River City Girls 2
- Speed dates – Winter edition
- Spiritfall
- Stable Stories – Forest and Meadow Ride
- Sudoku Champions
- The Jackbox Party Pack
- The Jackbox Party Pack 2
- The Jackbox Party Pack 3
- The Jackbox Party Pack 4
- The Jackbox Party Pack 5
- The Jackbox Party Pack 6
- The Jackbox Party Pack 8
- The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
- Turbo Overkill
- Untitled Goose Game
- Where Is Billy
- World of Tanks: Heat
- Yerba Buena
- Yoku’s Island Express
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Liste wird auch immer länger und länger 👍.
Andersherum wäre auch komisch 😉
Quasi wie Stadia 😄
Schön zu lesen wie diese Funktion gepflegt und permanent erweitert wird.
PS: Yokus Island Express ist ein genialer Genremix 😁
Sind jetzt alles nicht so besondere Titel, aber je mehr desto besser.
Super. Danke für die Liste. 💚
Das ist eine Menge.