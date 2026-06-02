Xbox Cloud Gaming: 60 weitere Spiele unterstützen jetzt „Stream Your Own Game“

Xbox baut die Cloud-Streaming-Funktion „Stream Your Own Game“ weiter aus und fügt 60 weitere Spiele hinzu.

Mit einer neuen Erweiterungswelle wächst die Xbox-Cloud-Streaming-Funktion „Stream Your Own Game“ im Juni 2026 um 60 weitere Spiele. Damit können Nutzer noch mehr Titel aus ihrer eigenen Bibliothek über die Cloud spielen, ohne diese lokal installieren zu müssen.

Die Funktion steht Abonnenten von Game Pass Ultimate, Premium und Essential zur Verfügung. Unterstützte Spiele lassen sich auf mobilen Geräten, Tablets, Handhelds, PCs sowie Xbox-Konsolen direkt streamen, sofern die jeweiligen Titel bereits gekauft wurden.

Zu den neu hinzugefügten Spielen gehören unter anderem Ghostrunner, My Time At Portia, Spiritfall, Turbo Overkill und Yoku’s Island Express.

Mit der kontinuierlichen Erweiterung von „Stream Your Own Game“ baut Microsoft die Anzahl der unterstützten Spiele weiter aus und stärkt die Flexibilität von Xbox Cloud Gaming für Besitzer digitaler Spielebibliotheken.

Neu in der Stream Your Own Game-Bibliothek – Juni 2026

„Buy The Game, I Have a Gun“ -Sheesh-Man

007 First Light

Abyss DX

ABZU

Arcadia: Find The Differences 3D

Axiom Verge

Axiom Verge 2

Bastion

Beyond Blue

Bright Paw: Definitive Edition

Children of Zodiarcs

Clue: Murder By Death

Crashout Crew

Downward: Enhanced Edition

Dragon Spira

Echo Generation 2

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Escape Simulator

Escape the Backrooms

Ghostrunner

Guess the Flag! – World Flags Quiz

Heroes Battle Awakening

Hidden Cats in Christmas

Kabuto Park

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Luna Abyss

Messy Up

My Time At Portia

PBA Pro Bowling

PBA Pro Bowling 2021

PBA Pro Bowling 2023

PBA Pro Bowling 2026

Petey Pedro unBEETable Adventure

Pizza Tycoon

Potionomics: Masterwork Edition

Puzzle Book

Railway Empire

Railway Empire 2

Recipe of Love

River City Girls

River City Girls 2

Speed dates – Winter edition

Spiritfall

Stable Stories – Forest and Meadow Ride

Sudoku Champions

The Jackbox Party Pack

The Jackbox Party Pack 2

The Jackbox Party Pack 3

The Jackbox Party Pack 4

The Jackbox Party Pack 5

The Jackbox Party Pack 6

The Jackbox Party Pack 8

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Turbo Overkill

Untitled Goose Game

Where Is Billy

World of Tanks: Heat

Yerba Buena

Yoku’s Island Express