Xbox Cloud Gaming: Auch euer Auto ist bald eine Xbox

Microsoft macht einfach alles zu einer Xbox, Hauptsache es steckt die passende Elektronik drin.
Der neuste Clou sind Fahrzeuge.
In Partnerschaft mit LG Electronics bringt man das Xbox-Erlebnis via Xbox Cloud Gaming in eine Reihe von ausgewählten internetfähigen Fahrzeugen. Damit bleibt sich Microsoft treu, die Spieler überall erreichen zu wollen.
Die Integration in die Autos erfolgt über LG’s webOS Automotive Content Platform (ACP). Mittels Xbox-App und Xbox Game Pass Ultimate Abonnement können Passagiere schon bald hunderte von Spielen streamen.
Mir wird schon beim Lesen im Auto schlecht. 😅
Bei 120Km mit meinem Tesla und dabei bissl zocken nebenbei ist mega.
Können Tesla überhaupt so langsam fahren?
Ah. Ich vergaß, dass der Fußgängerzonenmodus für Pro-Abonnenten nachgereicht wurde. Der ist aber ganz schön teuer und nur für echte Angeber. 💪🏼
Und dann kommt Ralf Schumacher daher:“Du willst wissen wieviel dein Auto, ähh, deine XBOX wert ist…“ 😉
Ich abe gar keine Auto
…Senorita.
Das ist richtig spannend! Ich liebe die Gaming-Funktion in meinem Tesla – wie oft ich schon mit dem Xbox-Controller gezockt habe, während ich auf die Kids beim Schwimmen oder anderen Aktivitäten gewartet habe. Dass Microsoft jetzt mit LG Cloud Gaming direkt ins Auto bringt, ist ein genialer Schritt. Wenn Tesla irgendwann Xbox Cloud Gaming integrieren würde, das wäre für mich ein absoluter Gamechanger. Ich würde das sowas von feiern!
Na endlich kann ich antworten, wenn mich jemand fragt wie viel PS meine Xbox hat 😅
Ich finds geil
Wieviel PlayStation hat denn deine Xbox? 🤔
Tja, Monte sammelt keine Autos in der Garage sondern Spielkonsolen… also quasi
Wer?
Monte von Zott.
Ist das heutzutage überhaupt noch nötig? Den Kindern reicht doch ein Tablet oder Handy zum rumdaddeln.
In die Matchboxautos wurde es ja auch noch nicht integriert.
Sorry. Hatte den Trailer nicht gesehen 🫣
Und dann kommt ein Funkloch und Ende Gelände, inkl. durchdrehender Kinder.
Nein Danke, es muss nicht immer alles überall möglich sein. Kinder müssen einfach lernen dass nicht alles überall geht und verfügbar ist, sondern dass man auch mal auf was verzichten muss, um dafür andere Dinge zu bekommen, wie z.B. Urlaub oder so.
Ich mach meinen Kindern heute mal ne Freude, und höre viel zu früh auf, feste drauf zu hauen 😉
Wenn die Fritzbox mal alle paar Wochen neu starten muss, ist es als wäre Jesus aus dem neuen Testament verschwunden 😂
Du hast recht. Das lernen die aber schon 👍🏻
Den Schwachsinn braucht kein Mensch .
Einfach ne Switch oder Switch 2 mitgenommen das reicht vollkommen für unterwegs oder als Wartezeit überbrücken.
Oder noch besser . Real spiele mit den Kids machen
Gib ihnen eine Zeitung. Da können sie sich beim Streiten höchstens dran schneiden und es gibt keine blauen Flecken. Und wenn sie mal müssen und der nächste Parkplatz noch etliche km entfernt ist, wird es hinten nicht so nass. 👍🏻