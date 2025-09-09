Xbox Cloud Gaming: Auch euer Auto ist bald eine Xbox

Xbox Cloud Gaming kommt in Zusammenarbeit mit LG in ausgewählte Fahrzeuge.

Microsoft macht einfach alles zu einer Xbox, Hauptsache es steckt die passende Elektronik drin.

Der neuste Clou sind Fahrzeuge.

In Partnerschaft mit LG Electronics bringt man das Xbox-Erlebnis via Xbox Cloud Gaming in eine Reihe von ausgewählten internetfähigen Fahrzeugen. Damit bleibt sich Microsoft treu, die Spieler überall erreichen zu wollen.

Die Integration in die Autos erfolgt über LG’s webOS Automotive Content Platform (ACP). Mittels Xbox-App und Xbox Game Pass Ultimate Abonnement können Passagiere schon bald hunderte von Spielen streamen.