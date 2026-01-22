Xbox Cloud Gaming: Bald auch auf Hisense & V homeOS TVs

Xbox kündigt auf der CES an, dass die Xbox‑App 2026 auf ausgewählten Hisense‑ und V‑homeOS‑Fernsehern erscheint – Xbox Game Pass‑Titel lassen sich dann direkt auf dem TV streamen.

Auf der CES hat Xbox gemeinsam mit V (ehemals VIDAA) angekündigt, dass die Xbox‑App im Jahr 2026 auf ausgewählten Hisense‑Smart‑TVs und V‑homeOS‑Geräten verfügbar sein wird. Damit erweitert Microsoft sein Cloud‑Gaming‑Ökosystem erneut – und macht das Spielen ohne Konsole noch einfacher.

Die Integration funktioniert über Xbox Cloud Gaming, das direkt im TV‑Betriebssystem verankert wird. Hisense und V homeOS reihen sich damit in die wachsende Liste von Geräten ein, die Xbox‑Cloudgaming nativ unterstützen. Für Spieler bedeutet das: Mehr Auswahl, mehr Flexibilität, weniger Hardware‑Hürden! Ob Couch‑Gaming, spontanes Ausprobieren oder Reisen – Xbox will das Spielen so zugänglich wie möglich machen, und mehr Geräte bedeuten ganz einfach mehr Freiheiten beim Gaming!

