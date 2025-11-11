Xbox Cloud Gaming: Dienst jetzt in Indien verfügbar

Xbox Cloud Gaming ist ab sofort auch in Indien verfügbar. Die Einführung des Dienstes wurde bereits durch Hinweise auf neue Xbox Cloud Gaming-Infrastrukturen in Microsofts Azure-Rechenzentren in Pune (Maharashtra) und Chennai (Tamil Nadu) angedeutet.
Microsoft erklärte gegenüber Windows Central: „Wir sind begeistert, Xbox Cloud Gaming nun auch in Indien anbieten zu können. Spieler haben damit Zugriff auf Hunderte von Spielen, die sie direkt auf ihren vorhandenen Geräten streamen und spielen können – darunter Xbox-Konsolen, PCs, Handhelds, Smartphones, ausgewählte Smart-TVs von LG und Samsung sowie kompatible Amazon Fire TV-Geräte.“
Mit dem Start in Indien erweitert Microsoft die globale Reichweite von Xbox Cloud Gaming auf insgesamt 29 Märkte. Das Unternehmen sieht darin einen bedeutenden Schritt auf dem Weg, Menschen weltweit die Freude am Spielen und die damit verbundene Gemeinschaft näherzubringen.
Das Land mit den meisten Einwohnern der Welt.
Macht Sinn…
Gute Sache. Immer weiter ausbauen.
Mich würde noch interessieren, ob es in Indien auch nur in Kombination mit dem GP verfügbar ist oder auch als eigenständiger Dienst und noch der Preis natürlich.😅
Da haben sie einen gigantischen Markt erschlossen.
Ein potentiell großer Markt beim Land mit den meisten Einwohnern auf der Erde. Zumindest bei den Einwohnern die nicht von Armut betroffen sind.
Dafür führt Microsoft ja das werbefinanzierte Cloudgaming ein. Einziger Nachteil, dass die ärmeren Schichten auch weniger für die beworbenen Produkte ausgeben können.
Ach ja stimmt. Das wird natürlich sehr praktisch für die Spieler und könnte den Markt echt stark erweitern.
Gut, die meisten armen (Kastenlosen) existieren ja offiziell auch nicht. 😅
Das wäre einer der klassischen Märkte für einen werbefinanzierten Game Pass, ehe der dann auch nach Europa kommt.
Mich würde interessieren ob es dort auch so schlecht läuft? 🙂
Bei 320 € Durchschnittslohn im Monat werden Sie das ressourcenhungrige und kostenintensive Cloudgaming für Indien aber ordentlich subventionieren dürfen. Zum Glück machen sie jetzt in den USA und der EU genug Profit um das leisten zu können.
Gibt sicher nen tollen Boni für Nadella und Phil wenn die Nutzerzahlen in Abodiensten hochgehen 😊
Der Game Pass ist dir wohl ein Dorn im Auge. 😉
Als Gamer heißen wir die potenzielle Milliarde Spieler auf der Xbox-Plattform willkommen.
Das ja sowieso. Da wird wohl die werbegestützte Version eher Anklang finden, für die, die sich überhaupt den Luxus leisten können.
Wäre der GP Ultimate in Indien so teuer wie hierzulande, glaub ich in Anbetracht des Durchschnittslohnes nicht, dass die Abozahlen durch die Decke gehen 😂
Wenn wir aber den Markt drüben tatsächlich quersubventionieren würden, wäre ich nicht unbedingt amused.
In Indien ist der Gamepass deutlich günstiger Ultimate ca. 130€ pro Jahr teils sogar drunter. Ressourcen sind dort auch deutlich günstiger.
Spielen werden wahrscheinlich nicht die armen mit 320€, das ist auch extrem subjektiv, z.b. in Mumbai ist der durchschnittliche Lohn 780€ und studierte ITler bekommen teils auch 1300, klar wenig allerdings kostet dort halt auch alles weitaus weniger. Ordenliches Restaurant so 4-8€ 3 Gänge Menü anstatt 120 wie bei uns.
Wird billiger sein, als sich ne konsole zu kaufen.
Bei China und Indien darfst Du nicht den Fehler machen, das Durchschnittsgehalt ranzuziehen. Bei 1,45 Milliarden Einwohnern reicht es aus, wenn die oberen 5 Prozent die Zielgruppe wären. Das sind schlappe 72,5 Millionen Menschen.
Ganz genau. Gerade Indien, auf der einen Seite extrem vermüllte und heruntergekommene Viertel in denen die Menschen kaum was verdienen 1 Straße weiter Dubai RizzCarlton Stimmung, genauso voll wie die Armenviertel. China auch Shangai, Peking, Guangzhou usw. sind alles sehr reiche Städte in denen die Bevölkerung sich auch ohne Probleme eine Xbox leisten kann, ein paar Kilometer weiter, auf dem „Land“ sind die Menschen froh wenn sie am Tag nen Korb Obst verkaufen können, die können sich dann nix leisten. Trotzdem gehen die Zahlen der potentiellen Kunden extrem in die Höhe und gerade China dürfte 18x mehr potentielle Kundschaft haben als Deutschland.
Im Gegensatz zu Deutschland haben die Inder vermutlich auch flächendeckend zuverlässige Breitbandverbindungen…
OK 👍🏻
Das wurde och Zeit, die Nachfrage is ni gerade gering 😅✌🏻 nur dat Geld sitzt dorte ni so locker 🙈