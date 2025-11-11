Xbox Cloud Gaming: Dienst jetzt in Indien verfügbar

Xbox Cloud Gaming ist ab sofort auch in Indien verfügbar. Die Einführung des Dienstes wurde bereits durch Hinweise auf neue Xbox Cloud Gaming-Infrastrukturen in Microsofts Azure-Rechenzentren in Pune (Maharashtra) und Chennai (Tamil Nadu) angedeutet.

Microsoft erklärte gegenüber Windows Central: „Wir sind begeistert, Xbox Cloud Gaming nun auch in Indien anbieten zu können. Spieler haben damit Zugriff auf Hunderte von Spielen, die sie direkt auf ihren vorhandenen Geräten streamen und spielen können – darunter Xbox-Konsolen, PCs, Handhelds, Smartphones, ausgewählte Smart-TVs von LG und Samsung sowie kompatible Amazon Fire TV-Geräte.“

Mit dem Start in Indien erweitert Microsoft die globale Reichweite von Xbox Cloud Gaming auf insgesamt 29 Märkte. Das Unternehmen sieht darin einen bedeutenden Schritt auf dem Weg, Menschen weltweit die Freude am Spielen und die damit verbundene Gemeinschaft näherzubringen.