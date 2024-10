Xbox Cloud Gaming: Drei Call of Duty-Spiele bald spielbar

Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone kommen am 25. Oktober mit Game Pass in die Cloud.

„Wir haben unsere Vision geteilt, großartige Spielerlebnisse für Spieler auf allen Geräten zu bieten. Heute freuen wir uns, euch neue Möglichkeiten zu bieten, einige eurer Lieblingsspiele zu genießen, egal wo ihr seid.“ „Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Call of Duty: Black Ops 6 zum Start mit Xbox Cloud Gaming (Beta) für Game Pass Ultimate-Mitglieder spielbar sein wird und am 25. Oktober 2024 um 10:00 Uhr PT für die Spieler verfügbar sein wird. Darüber hinaus werden wir am selben Tag die Xbox Cloud Gaming-Unterstützung für Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone für Game Pass Ultimate-Mitglieder einführen.“