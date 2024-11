Xbox Cloud Gaming: Erste Spiele aus Bibliothek bald streambar?

Microsoft arbeitet daran auch Spiele aus der eigenen Bibliothek mit Xbox Cloud Gaming streambar zu machen. Bisher sind nur Spiele via Cloud spielbar, die auch im Katalog des Xbox Game Pass sind.

Offenbar bereitet man den nächsten Schritt bei Xbox Cloud Gaming vor, denn erste im Besitz befindliche Spiele, die nicht im Game Pass sind, tauchen in der Beta auf.

Wie The Verges Tom Warren auf X zeigt, sind High on Life und Dying Light 2 Stay Human schon gelistet.

Die Umsetzung läuft bei Microsoft intern unter der Bezeichnung „Project Lapland“. Offiziell wurde das Streamen der eigenen Spiele noch nicht angekündigt. Es dürfte zuvor noch durch Insider getestet werden.

Wann es also für alle mit Xbox Game Pass Ultimate losgeht, steht noch nicht fest.

some Xbox games that aren’t part of Xbox Game Pass have started showing up on Xbox Cloud Gaming this week 👀 #projectlaplandsoon pic.twitter.com/NabZOB880s

— Tom Warren (@tomwarren) November 19, 2024