Xbox Cloud Gaming: Erweitert Bibliothek auf über 1000 eigene Spiele

Ihr könnt jetzt mehr als 1000 eurer eigenen Games direkt über Xbox Cloud Gaming streamen!

Xbox Cloud Gaming wächst weiter und ermöglicht euch inzwischen das Streaming von über 1000 eigenen Spielen auf allen unterstützten Geräten.

Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und Game Pass Essential können ihre bereits erworbenen Titel aus der persönlichen Xbox Bibliothek direkt über die Cloud starten, ohne Installation und ohne lokale Hardwareanforderungen.

Dadurch könnt ihr eure vorhandenen Xbox Spiele flexibler nutzen und jederzeit auf PC, Konsole, Tablet, Smartphone oder auf kompatiblen TV-Geräten weiterspielen.

Zu den unterstützten Titeln gehören unter anderem SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide sowie Train Sim World 6: Standard Edition, die ihr sofort über die Cloud abrufen könnt.

Stream your own game – Über 1000+ Spiele

3on3 FreeStyle

Anno 117: Pax Romana

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Black Ops 7

Cricket 26

Crime Boss: Rockay City

FATE: Reawakened

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival

Inazuma Eleven: Victory Road

Let’s Sing 2026

Monster Hunter Stories

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Morsels

PMR – Project: Motor Racing

Satisfactory

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Tainted Grail: The Fall of Avalon

Train Sim World 6: Standard Edition

Wild Bastards

WWE 2K25

Bald verfügbar:

Hammerwatch II

MLB The Show 25

Nice Day For Fishing

Rennsport

Mit der stetigen Erweiterung der Stream-your-own-game-Funktion stärkt Microsoft die Bedeutung von Cloud Gaming in der Xbox Plattform und bietet Spielern die Möglichkeit, ihre Spielebibliothek plattformübergreifend zu verwenden. Die wachsende Auswahl und die geräteübergreifende Nutzung machen Xbox Cloud Gaming zu einem zentralen Bestandteil des modernen Xbox und PC Gaming Ökosystems inklusive Xbox Play Anywhere.