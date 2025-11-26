Xbox Cloud Gaming: Erweitert Bibliothek auf über 1000 eigene Spiele

Xbox Cloud Gaming wächst weiter und ermöglicht euch inzwischen das Streaming von über 1000 eigenen Spielen auf allen unterstützten Geräten.
Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und Game Pass Essential können ihre bereits erworbenen Titel aus der persönlichen Xbox Bibliothek direkt über die Cloud starten, ohne Installation und ohne lokale Hardwareanforderungen.
Dadurch könnt ihr eure vorhandenen Xbox Spiele flexibler nutzen und jederzeit auf PC, Konsole, Tablet, Smartphone oder auf kompatiblen TV-Geräten weiterspielen.
Zu den unterstützten Titeln gehören unter anderem SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide sowie Train Sim World 6: Standard Edition, die ihr sofort über die Cloud abrufen könnt.
Stream your own game – Über 1000+ Spiele
- 3on3 FreeStyle
- Anno 117: Pax Romana
- Banishers: Ghosts of New Eden
- Call of Duty: Black Ops 7
- Cricket 26
- Crime Boss: Rockay City
- FATE: Reawakened
- I Am Future: Cozy Apocalypse Survival
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Let’s Sing 2026
- Monster Hunter Stories
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
- Morsels
- PMR – Project: Motor Racing
- Satisfactory
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- Train Sim World 6: Standard Edition
- Wild Bastards
- WWE 2K25
Bald verfügbar:
- Hammerwatch II
- MLB The Show 25
- Nice Day For Fishing
- Rennsport
Mit der stetigen Erweiterung der Stream-your-own-game-Funktion stärkt Microsoft die Bedeutung von Cloud Gaming in der Xbox Plattform und bietet Spielern die Möglichkeit, ihre Spielebibliothek plattformübergreifend zu verwenden. Die wachsende Auswahl und die geräteübergreifende Nutzung machen Xbox Cloud Gaming zu einem zentralen Bestandteil des modernen Xbox und PC Gaming Ökosystems inklusive Xbox Play Anywhere.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auch hier Danke für die Übersicht. Monster Hunter Stories 1 & 2 besitze ich und schön das man beide Spiele per Cloud (Mit Abo Mitgliedschaft) spielen kann. 🙂
Stream your own game wird in Zukunft noch sehr wichtig werden.
Sind einige starke Titel dabei, kann gerne so weitergehen.
In Xbox App neben meinem Gamertag steht ESSENTIAL, obwohl ich kein Abo nutze. Kann mir jemand erklären warum das da steht. Essential kostet ja 8,99 im Monat.
Ich bin etwas verwirrt.
Ist bei mir auch so im Xbox App. Da bist du nicht der einzige. Die Xbox App braucht dringend Fehlerbehebungen!
Aaah ok, danke. Dachte mir schon dass da etwas nicht stimmen kann.
Find ik gut das immer mehr dazu kommt, spart mir den Kauf von speichermedien die teuer sind 😅✌🏻
GP Ultimate für beste Qualität ist dann nicht teuer?
Gibt ja neben Cloud ja auch viele Spiele die installierbar sind.
Bei mir sind es inzwischen etwa 25% meiner er Xbox Bib die auch auf den PC nutzbar sind. Gerne mehr.
Schön für die die es nutzen.