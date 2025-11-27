Xbox Cloud Gaming: Gestreamte Spielstunden um 45 % gestiegen

Xbox Cloud Gaming wächst rasant: Die von Game Pass-Abonnenten gestreamten Spielstunden sind im Jahresvergleich um 45 % gestiegen, wie Microsoft berichtet. Konsolenspieler nutzen die Flexibilität besonders stark – mit 45 % mehr Streaming-Zeit auf Konsole und 24 % mehr auf anderen Geräten.
Xbox hat den Dienst Anfang November auf Indien ausgeweitet, den weltweit am schnellsten wachsenden Gaming-Markt mit über 500 Millionen Spielern. Damit ist Cloud Gaming nun in 29 Ländern verfügbar.
Auch in Lateinamerika verzeichnet Xbox deutliche Zuwächse: In Argentinien und Brasilien stiegen Spielzeit und aktive Nutzer zweistellig. Dort können Spieler nun auch über die Xbox-App auf LG-TVs und Amazon Fire TV streamen.
Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat Xbox die Serverkapazitäten in den Regionen erhöht, was kürzere Wartezeiten und ein nahtloses Spielerlebnis ermöglichen sollen.
Ist die Zukunft des Gamings.
Auch wenn man sich das heute eigentlich lieber noch garnicht vorstellen mag.
Eines Tages völlig normal
Habe die Black Ops 7 Kampagne per xCloud aufgrund Speicher gezockt. War positiv überrascht über die Performance und Latenz muss ich sagen.
Auch wenn ich fest installierte Spiele immer noch bevorzuge hat es schon seine Vorteile.
Sehr gut. Cloud Gaming nutze ich auch. 🙂
Hauptsache es gibt noch Leute, die meinen, dass Erfolg im Gaming allein an den Verkaufszahlen der Konsole gemessen wird.😅
Mich persönlich interessiert Cloudgaming an der Konsole überhaupt nicht. Dafür habe ich ja schließlich die Konsole. Nach der Xbox next wäre Cloudgaming für mich interessant. Irgendwann ab 2035 in etwa. Dann würde ich auch auf Hardware im Wohnzimmer verzichten.
Spiele bisher nur remote über Steamdeck. Probiere ich heute Abend mal über Cloud aus. Scheint ja immer besser zu werden.
Ich hab mal eine Frage an die Community: falls ich nur eine Xbox One (S/X), kann ich dann per Cloud Streaming und GamePass Abo direkt Spiele auf der Konsole starten? Also fast wie das native Erlebnis, nur dass es eben Streaming ist? Und falls ja, nutzt das jemand hier so?
Habe nichts dazu beigetrage, macht mit ner 10er Bambusleitung auch weniger Sinn. Aber nächste Woche kommt die 500er Glasfaser 🙂
Du armer. Ich dachte ich bin schon schlecht dran mit meiner 16er Leitung😂😂😂
Inzwischen habe ich eine 100er Leitung und ist alles tutti. Ein riesiger Unterschied.
Wie viel zahlst du monatlich für die 100er Leitung?
Aktuell genau 47,95€. Ich könnte für 8€ mehr monatlich auf 175er Leitung aufrüsten, aber das reicht mir erstmal vollkommen 🙂
Hab für die letzten beiden games mit ca. 60GB DL meine Konsole zum Nachbarn geschlurrt. Downloadzeit 35 min. statt 15 Std. 😉
Der hat nämlich schon Glasfaser, die Freischaltung wird hier bei uns wohl ausgewürfelt.
Zur besseren Einordnung müsste man die Gesamtstunden und die Stunden ohne Cloud kennen. Dazu die Entwicklung der letzten +/- 5 Jahre und die Kosten. MS scheint die Sache jedenfalls recht stiefmütterlich anzugehen. Immer noch keine Cloud only Option und 1440p erst nach vielen Jahren.
Geforce könnte sich auch langsam festlaufen. Die Kosten für Betrieb und somit auch für den Endkunden werden immer weiter steigen. Da kommt man irgendwann an Grenzen bzw. vielleicht hat man die für die Endkunden schon erreicht.