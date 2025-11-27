Xbox Cloud Gaming: Gestreamte Spielstunden um 45 % gestiegen

Xbox Cloud Gaming wächst rasant: Die von Game Pass-Abonnenten gestreamten Spielstunden sind im Jahresvergleich um 45 % gestiegen, wie Microsoft berichtet. Konsolenspieler nutzen die Flexibilität besonders stark – mit 45 % mehr Streaming-Zeit auf Konsole und 24 % mehr auf anderen Geräten.

Xbox hat den Dienst Anfang November auf Indien ausgeweitet, den weltweit am schnellsten wachsenden Gaming-Markt mit über 500 Millionen Spielern. Damit ist Cloud Gaming nun in 29 Ländern verfügbar.

Auch in Lateinamerika verzeichnet Xbox deutliche Zuwächse: In Argentinien und Brasilien stiegen Spielzeit und aktive Nutzer zweistellig. Dort können Spieler nun auch über die Xbox-App auf LG-TVs und Amazon Fire TV streamen.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat Xbox die Serverkapazitäten in den Regionen erhöht, was kürzere Wartezeiten und ein nahtloses Spielerlebnis ermöglichen sollen.