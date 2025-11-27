Xbox Cloud Gaming: Gestreamte Spielstunden um 45 % gestiegen

12 Autor: , in News / Xbox Cloud Gaming
Übersicht

Xbox Cloud Gaming wächst weltweit: +45 % Streaming-Stunden, Expansion nach Indien und starkes Wachstum in Lateinamerika.

Xbox Cloud Gaming wächst rasant: Die von Game Pass-Abonnenten gestreamten Spielstunden sind im Jahresvergleich um 45 % gestiegen, wie Microsoft berichtet. Konsolenspieler nutzen die Flexibilität besonders stark – mit 45 % mehr Streaming-Zeit auf Konsole und 24 % mehr auf anderen Geräten.

Xbox hat den Dienst Anfang November auf Indien ausgeweitet, den weltweit am schnellsten wachsenden Gaming-Markt mit über 500 Millionen Spielern. Damit ist Cloud Gaming nun in 29 Ländern verfügbar.

Auch in Lateinamerika verzeichnet Xbox deutliche Zuwächse: In Argentinien und Brasilien stiegen Spielzeit und aktive Nutzer zweistellig. Dort können Spieler nun auch über die Xbox-App auf LG-TVs und Amazon Fire TV streamen.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat Xbox die Serverkapazitäten in den Regionen erhöht, was kürzere Wartezeiten und ein nahtloses Spielerlebnis ermöglichen sollen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Cloud Gaming

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. The Hills have Shice 200165 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.11.2025 - 14:42 Uhr

    Ist die Zukunft des Gamings.
    Auch wenn man sich das heute eigentlich lieber noch garnicht vorstellen mag.
    Eines Tages völlig normal

    0
  2. Robilein 1181930 XP Xboxdynasty Legend Gold | 27.11.2025 - 14:46 Uhr

    Habe die Black Ops 7 Kampagne per xCloud aufgrund Speicher gezockt. War positiv überrascht über die Performance und Latenz muss ich sagen.

    Auch wenn ich fest installierte Spiele immer noch bevorzuge hat es schon seine Vorteile.

    0
  4. shadow moses 425570 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.11.2025 - 14:47 Uhr

    Hauptsache es gibt noch Leute, die meinen, dass Erfolg im Gaming allein an den Verkaufszahlen der Konsole gemessen wird.😅

    Mich persönlich interessiert Cloudgaming an der Konsole überhaupt nicht. Dafür habe ich ja schließlich die Konsole. Nach der Xbox next wäre Cloudgaming für mich interessant. Irgendwann ab 2035 in etwa. Dann würde ich auch auf Hardware im Wohnzimmer verzichten.

    0
  5. BasDom 20120 XP Nasenbohrer Level 1 | 27.11.2025 - 14:51 Uhr

    Spiele bisher nur remote über Steamdeck. Probiere ich heute Abend mal über Cloud aus. Scheint ja immer besser zu werden.

    0
  6. ObitheWan 41080 XP Hooligan Krauler | 27.11.2025 - 14:51 Uhr

    Ich hab mal eine Frage an die Community: falls ich nur eine Xbox One (S/X), kann ich dann per Cloud Streaming und GamePass Abo direkt Spiele auf der Konsole starten? Also fast wie das native Erlebnis, nur dass es eben Streaming ist? Und falls ja, nutzt das jemand hier so?

    0
  7. Aragonas 7375 XP Beginner Level 3 | 27.11.2025 - 14:58 Uhr

    Habe nichts dazu beigetrage, macht mit ner 10er Bambusleitung auch weniger Sinn. Aber nächste Woche kommt die 500er Glasfaser 🙂

    0
    • Robilein 1181930 XP Xboxdynasty Legend Gold | 27.11.2025 - 15:01 Uhr
      Antwort auf Aragonas

      Du armer. Ich dachte ich bin schon schlecht dran mit meiner 16er Leitung😂😂😂

      Inzwischen habe ich eine 100er Leitung und ist alles tutti. Ein riesiger Unterschied.

      0
        • Robilein 1181930 XP Xboxdynasty Legend Gold | 27.11.2025 - 15:19 Uhr
          Antwort auf shadow moses

          Aktuell genau 47,95€. Ich könnte für 8€ mehr monatlich auf 175er Leitung aufrüsten, aber das reicht mir erstmal vollkommen 🙂

          0
      • Aragonas 7375 XP Beginner Level 3 | 27.11.2025 - 15:25 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Hab für die letzten beiden games mit ca. 60GB DL meine Konsole zum Nachbarn geschlurrt. Downloadzeit 35 min. statt 15 Std. 😉

        Der hat nämlich schon Glasfaser, die Freischaltung wird hier bei uns wohl ausgewürfelt.

        0
  8. EndlessTech 1760 XP Beginner Level 1 | 27.11.2025 - 15:29 Uhr

    Zur besseren Einordnung müsste man die Gesamtstunden und die Stunden ohne Cloud kennen. Dazu die Entwicklung der letzten +/- 5 Jahre und die Kosten. MS scheint die Sache jedenfalls recht stiefmütterlich anzugehen. Immer noch keine Cloud only Option und 1440p erst nach vielen Jahren.

    Geforce könnte sich auch langsam festlaufen. Die Kosten für Betrieb und somit auch für den Endkunden werden immer weiter steigen. Da kommt man irgendwann an Grenzen bzw. vielleicht hat man die für die Endkunden schon erreicht.

    0

Hinterlasse eine Antwort