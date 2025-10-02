Xbox Cloud Gaming: Jetzt mit bester Streaming-Qualität und kürzesten Ladezeiten

Xbox Cloud Gaming bietet euch ab sofort ein deutlich verbessertes Spielerlebnis, da der Streaming-Dienst nun offiziell die Beta-Phase verlassen hat.

Mit einer optimierten Technik erhaltet ihr als Ultimate-Mitglieder exklusiv Zugriff auf die beste Streaming-Qualität und die kürzesten Ladezeiten, sodass ihr eure Lieblingsspiele schneller starten könnt als je zuvor.

Xbox Cloud Gaming entwickelt sich damit zu einer zentralen Plattform für reibungsloses Gameplay und erleichtert es euch, auf allen unterstützten Geräten sofort in eure Spiele einzusteigen.

Zusätzlich baut Microsoft die Stream Your Own Game-Sammlung kontinuierlich weiter aus, sodass ihr in Zukunft noch mehr Titel direkt aus der Cloud genießen könnt. Über Xbox.com/Play steht euch jederzeit eine aktuelle Übersicht aller verfügbaren Cloud-Spiele zur Verfügung.

Mit dieser Weiterentwicklung setzt Xbox Cloud Gaming neue Standards im Bereich Cloud-Gaming und bietet euch eine zukunftssichere Lösung für flexibles und qualitativ hochwertiges Spielen ohne lange Wartezeiten.