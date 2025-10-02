Xbox Cloud Gaming: Jetzt mit bester Streaming-Qualität und kürzesten Ladezeiten

Xbox Cloud Gaming bietet euch ab sofort ein deutlich verbessertes Spielerlebnis, da der Streaming-Dienst nun offiziell die Beta-Phase verlassen hat.
Mit einer optimierten Technik erhaltet ihr als Ultimate-Mitglieder exklusiv Zugriff auf die beste Streaming-Qualität und die kürzesten Ladezeiten, sodass ihr eure Lieblingsspiele schneller starten könnt als je zuvor.
Xbox Cloud Gaming entwickelt sich damit zu einer zentralen Plattform für reibungsloses Gameplay und erleichtert es euch, auf allen unterstützten Geräten sofort in eure Spiele einzusteigen.
Zusätzlich baut Microsoft die Stream Your Own Game-Sammlung kontinuierlich weiter aus, sodass ihr in Zukunft noch mehr Titel direkt aus der Cloud genießen könnt. Über Xbox.com/Play steht euch jederzeit eine aktuelle Übersicht aller verfügbaren Cloud-Spiele zur Verfügung.
Mit dieser Weiterentwicklung setzt Xbox Cloud Gaming neue Standards im Bereich Cloud-Gaming und bietet euch eine zukunftssichere Lösung für flexibles und qualitativ hochwertiges Spielen ohne lange Wartezeiten.
52 Kommentare AddedMitdiskutieren
So’n Life Hack Tip in diesem Fall wäre, vllt solche News schon mal VOR der Preiserhöhung zu kommunizieren… 😅
Erstmal wird es zwar nur Cloud-Gaming in WQHD mit 1440p und 60 FPS für Xbox-Game-Pass-Ultimate-Kunden geben, aber was erwartet ihr? Die meisten Xbox Series X Games laufen doch sowieso nur mit einer maximalen Auflösung von 1440p und mit höchstens 60 FPS. Die Xbox Series X Spiele sollten somit also fast alle in Zukunft ohne großen Qualitätsunterschied über die Cloud spielbar sein.
4k sieht bei gleicher Bitrate trotzdem besser aus als 1440p
Wenn es gut via App auf dem Fernseher läuft, wäre Cloud Gaming natürlich eine gute Alternative. Dann sehe ich den Service allerdings ersetzend zur Konsole.
Bei meinem Krüppel-Internet weiterhin keine Option.
Bin gespannt wie es sich gegen Geforce Now und PS Streaming schlägt
Was? 😅 So ziemlich jeder andere Streamingdienst, biete eine höhere Auslösung bei gleichzeitig höheren FPS.
Wo sind denn hier die neuen Standards im Bereich Cloud-Gaming? 😂
Manchmal kann man es aber echt nicht mehr ernst nehmen, was so geschrieben wird.