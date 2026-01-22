Xbox Cloud Gaming: Knackt 1.000‑Spiele‑Marke – Stream your own game wächst rasant

28 Autor: , in News / Xbox Cloud Gaming
Übersicht

Ab sofort können Xbox Game Pass‑Ultimate‑, Premium‑ und Essential‑Abonnenten über 1.000 Spiele, die sie besitzen, direkt über Xbox Cloud Gaming streamen!

Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential ermöglichen jetzt das Streamen von über 1.000 eigenen Spielen – inklusive Hits wie Final Fantasy VII Remake Intergrade und Resident Evil Village.

Neu hinzugefügt – aktuelle Highlights

Die jüngsten Neuzugänge decken ein breites Spektrum ab – von Survival über Fighting bis Horror:

  • Don’t Starve Together: Console Edition
  • Farming Simulator 19
  • Final Fantasy VII Remake Intergrade
  • Guilty Gear ‑Strive‑
  • I Am Future: Cozy Apocalypse Survival
  • Just Cause 3
  • Little Nightmares III
  • Mio: Memories in Orbit
  • Planet Coaster: Console Edition
  • Resident Evil Village
  • …und viele weitere!

Bald verfügbar – kommende Titel

Auch die Vorschau auf kommende Spiele kann sich sehen lassen:

  • Dead Island Definitive Edition
  • Jurassic World Evolution
  • Killing Floor 2
  • Middle‑earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition
  • …und viele weitere!

Mit über 1.000 unterstützten Titeln wird „Stream your own game“ zu einem der flexibelsten Features im Xbox‑Ökosystem. Für euch bedeutet das:

  • Spiele streamen, die ihr bereits besitzt
  • keine Downloads, keine Wartezeiten
  • nahtloser Fortschritt über alle Geräte hinweg
  • perfekt für Reisen, Pendeln und Handheld‑Gaming

Xbox setzt damit klar auf ein Ökosystem, das euch überall begleitet. Egal ob PC, Konsole, Handheld oder Smart‑TV: Mehr Spiele, mehr Flexibilität und mehr Freiheit, wo ihr spielt.

Ihr könnt direkt aus eurem Browser loslegen! Loggt euch einfach mit eurem Konto auf der folgenden Microsoft-Seite ein und schon geht’s ab:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Cloud Gaming

28 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. MrTablo 560 XP Neuling | 22.01.2026 - 13:14 Uhr

    Leider finde ich das CloudGaming sehr schwierig. Gerade auf dem Handy oder Tablet ruckeln viele Spiele nur und man hat wenig Freude am Spielen. Die Idee ist aber genial, aber ich befürchte das die Internet Anforderungen zu hoch sind.

    0
  2. Chicko90 36935 XP Bobby Car Raser | 22.01.2026 - 13:21 Uhr

    bei all der berechtigen Kritik aber in diesem Bereich liefert Microsoft einfach nur ab 🙂 finde ich super

    1
  3. LargeHenry 8600 XP Beginner Level 4 | 22.01.2026 - 13:25 Uhr

    Cloud Gaming funktioniert mittlerweile auch richtig gut, egal ob Fortnite, Genshin Impact oder auch Forza Horizon 5. Auf dem Steam Deck fühlt es sich nativ an.

    0
  4. Krawallier 154915 XP God-at-Arms Silber | 22.01.2026 - 13:28 Uhr

    Hoffe das am Ende 90%+ X der Xbox Spiele auch per cloud und Installation auf andere Systeme außerhalb der Konsole laufen.

    0
  6. Lucky Mike 4 77190 XP Tastenakrobat Level 3 | 22.01.2026 - 14:33 Uhr

    Hab Vorgestern AC Blackflag getestet, aber das hat leider zu sehr geruckelt. Ich probier es demnächst mal noch mit anderen Games, das Feature ist dennoch geil 💪

    0

Hinterlasse eine Antwort