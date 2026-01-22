Xbox Cloud Gaming: Knackt 1.000‑Spiele‑Marke – Stream your own game wächst rasant

Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential ermöglichen jetzt das Streamen von über 1.000 eigenen Spielen – inklusive Hits wie Final Fantasy VII Remake Intergrade und Resident Evil Village.
Neu hinzugefügt – aktuelle Highlights
Die jüngsten Neuzugänge decken ein breites Spektrum ab – von Survival über Fighting bis Horror:
- Don’t Starve Together: Console Edition
- Farming Simulator 19
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Guilty Gear ‑Strive‑
- I Am Future: Cozy Apocalypse Survival
- Just Cause 3
- Little Nightmares III
- Mio: Memories in Orbit
- Planet Coaster: Console Edition
- Resident Evil Village
- …und viele weitere!
Bald verfügbar – kommende Titel
Auch die Vorschau auf kommende Spiele kann sich sehen lassen:
- Dead Island Definitive Edition
- Jurassic World Evolution
- Killing Floor 2
- Middle‑earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition
- …und viele weitere!
Mit über 1.000 unterstützten Titeln wird „Stream your own game“ zu einem der flexibelsten Features im Xbox‑Ökosystem. Für euch bedeutet das:
- Spiele streamen, die ihr bereits besitzt
- keine Downloads, keine Wartezeiten
- nahtloser Fortschritt über alle Geräte hinweg
- perfekt für Reisen, Pendeln und Handheld‑Gaming
Xbox setzt damit klar auf ein Ökosystem, das euch überall begleitet. Egal ob PC, Konsole, Handheld oder Smart‑TV: Mehr Spiele, mehr Flexibilität und mehr Freiheit, wo ihr spielt.
Ihr könnt direkt aus eurem Browser loslegen! Loggt euch einfach mit eurem Konto auf der folgenden Microsoft-Seite ein und schon geht’s ab:
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Leider finde ich das CloudGaming sehr schwierig. Gerade auf dem Handy oder Tablet ruckeln viele Spiele nur und man hat wenig Freude am Spielen. Die Idee ist aber genial, aber ich befürchte das die Internet Anforderungen zu hoch sind.
bei all der berechtigen Kritik aber in diesem Bereich liefert Microsoft einfach nur ab 🙂 finde ich super
Cloud Gaming funktioniert mittlerweile auch richtig gut, egal ob Fortnite, Genshin Impact oder auch Forza Horizon 5. Auf dem Steam Deck fühlt es sich nativ an.
Hoffe das am Ende 90%+ X der Xbox Spiele auch per cloud und Installation auf andere Systeme außerhalb der Konsole laufen.
ich hoffe ja auf 100%.. warum mit 90+ zufrieden geben ? 😉
DA wird die nächste Box wohl kein Laufwerk haben 🤔
Hab Vorgestern AC Blackflag getestet, aber das hat leider zu sehr geruckelt. Ich probier es demnächst mal noch mit anderen Games, das Feature ist dennoch geil 💪