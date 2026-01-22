Xbox Cloud Gaming: Knackt 1.000‑Spiele‑Marke – Stream your own game wächst rasant

Ab sofort können Xbox Game Pass‑Ultimate‑, Premium‑ und Essential‑Abonnenten über 1.000 Spiele, die sie besitzen, direkt über Xbox Cloud Gaming streamen!

Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential ermöglichen jetzt das Streamen von über 1.000 eigenen Spielen – inklusive Hits wie Final Fantasy VII Remake Intergrade und Resident Evil Village.

Neu hinzugefügt – aktuelle Highlights

Die jüngsten Neuzugänge decken ein breites Spektrum ab – von Survival über Fighting bis Horror:

Don’t Starve Together: Console Edition

Farming Simulator 19

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Guilty Gear ‑Strive‑

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival

Just Cause 3

Little Nightmares III

Mio: Memories in Orbit

Planet Coaster: Console Edition

Resident Evil Village

…und viele weitere!

Bald verfügbar – kommende Titel

Auch die Vorschau auf kommende Spiele kann sich sehen lassen:

Dead Island Definitive Edition

Jurassic World Evolution

Killing Floor 2

Middle‑earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition

…und viele weitere!

Mit über 1.000 unterstützten Titeln wird „Stream your own game“ zu einem der flexibelsten Features im Xbox‑Ökosystem. Für euch bedeutet das:

Spiele streamen, die ihr bereits besitzt

keine Downloads, keine Wartezeiten

nahtloser Fortschritt über alle Geräte hinweg

perfekt für Reisen, Pendeln und Handheld‑Gaming

Xbox setzt damit klar auf ein Ökosystem, das euch überall begleitet. Egal ob PC, Konsole, Handheld oder Smart‑TV: Mehr Spiele, mehr Flexibilität und mehr Freiheit, wo ihr spielt.

Ihr könnt direkt aus eurem Browser loslegen! Loggt euch einfach mit eurem Konto auf der folgenden Microsoft-Seite ein und schon geht’s ab: