Xbox Cloud Gaming: Kostenloses Cloud Gaming mit Werbung in der Testphase

Xbox testet kostenloses Cloud Gaming mit Werbung: Eigene Spiele lassen sich mit Sitzungen von einer Stunde streamen.

Ein neues Zugangsmodell für Xbox Cloud Gaming geht in die Testphase: Xbox Insider können ausgewählte Spiele aus ihrer eigenen Bibliothek künftig kostenlos mit Werbung streamen.

Für den Test genügt ein Xbox-Konto, ein zusätzliches Streaming-Abonnement wird in der vorliegenden Ankündigung nicht als Voraussetzung genannt.

Die kostenlosen Spielsitzungen sind auf jeweils eine Stunde in der Testphase begrenzt und stehen auf unterstützten Geräten sowie in teilnehmenden Regionen zur Verfügung.

Werbung läuft ausschließlich vor dem Spiel

Microsoft setzt bei dem Test bewusst darauf, das eigentliche Spielerlebnis nicht durch Werbeunterbrechungen zu verändern. Anzeigen werden vor Beginn einer Streaming-Sitzung abgespielt und sollen nicht während des laufenden Spiels erscheinen.

Die Nutzung des werbefinanzierten Angebots ist optional. Spieler können weiterhin andere Möglichkeiten nutzen, um auf ihre Spiele zuzugreifen.

Xbox formuliert für das neue Modell mehrere Grundsätze. Werbung soll einen Mehrwert schaffen, klar als solche erkennbar sein und den Spielfluss nicht unterbrechen. Gleichzeitig sollen Anzeigen denselben Qualitätsanforderungen unterliegen wie andere Inhalte auf der Plattform.

Xbox One soll ebenfalls profitieren

Das werbefinanzierte Streaming soll insbesondere den Zugang zu Spielen auf bereits vorhandenen Geräten erleichtern.

Als Beispiel nennt Microsoft Besitzer einer Xbox One. Über Cloud Gaming können diese neuere Spiele streamen, die eigentlich für Xbox Series X|S entwickelt wurden, ohne unmittelbar eine neue Konsole kaufen zu müssen.

Das Unternehmen sieht darin auch eine Möglichkeit, Spieler in Regionen zu erreichen, in denen Konsolen schwieriger erhältlich oder vergleichsweise teuer sind.

Die Testphase soll Microsoft Erkenntnisse darüber liefern, wie Spieler das neue Modell verwenden und darauf reagieren. Anschließend soll der Dienst anhand des Feedbacks weiterentwickelt werden.

Ein Termin für eine mögliche Veröffentlichung des werbefinanzierten Cloud-Gaming-Angebots für alle Xbox-Spieler wurde noch nicht genannt.