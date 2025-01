Xbox Cloud Gaming: LG Smart TVs erhalten Xbox App

Millionen von LG TV-Geräte erhalten im Jahr 2025 die Xbox Cloud Gaming-App von Microsoft. Wie auf der CES 2025 offiziell während des LG-Panels angekündigt wurde, werden in diesem Jahr LG-TVs mit Xbox Cloud Gaming über die Xbox App ausgestattet.

„Wir konzentrieren uns darauf, mehr Spiele für mehr Menschen auf der ganzen Welt bereitzustellen, und zwar auf den Geräten, mit denen ihr spielen wollt. Millionen von Game Pass Ultimate-Mitgliedern nutzen bereits Xbox Cloud Gaming (Beta), um großartige Spiele aus dem Game Pass-Katalog auf verschiedenen Geräten zu spielen.“

„Heute freuen wir uns, unsere Zusammenarbeit mit LG Electronics bekannt zu geben, um die Xbox App noch in diesem Jahr auf die neuen LG Smart TVs zu bringen. Das bedeutet, dass Game Pass Ultimate-Mitglieder ihre Spiele direkt über die Xbox-App auf unterstützten LG Smart TVs über Xbox Cloud Gaming spielen können. Damit haben die Spieler noch mehr Auswahlmöglichkeiten, wie sie ihre Lieblingsspiele genießen können.“

In Kürze können Spieler mit LG Smart TVs das Gaming-Portal erkunden, um direkten Zugriff auf Hunderte von Spielen im Game Pass Ultimate-Katalog zu erhalten, darunter beliebte Titel wie Call of Duty: Black Ops 6 und kommende Veröffentlichungen wie Avowed (erscheint am 18. Februar 2025).“