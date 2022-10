Xbox Cloud Gaming: Mehr Geräte dank neuer ARM64 Unterstützung

Dank Xbox Cloud Gaming könnt ihr Hunderte von hochwertigen Spielen aus dem Xbox Game Pass Ultimate über eine Reihe von Geräten aus der Cloud spielen, darunter Android-Smartphones und -Tablets, iOS-Geräte, ausgewählte Smart-TVs, Xbox One und Xbox Series X|S, neue Gaming-Handhelds wie das Logitech G CLOUD, die kürzlich hinzugefügten Google Chromebooks und jetzt auch mehrere Varianten von Windows-PCs.

Mit der aktualisierten Xbox App ist Xbox Cloud Gaming nun auch auf Windows-PCs mit ARM64 wie den neuen Surface-Geräten verfügbar.

Lina Gambo Group Product Manager, Xbox Cloud Gaming, Microsoft gab bekannt: „Wir bei Xbox haben es uns zur Aufgabe gemacht, euch die Möglichkeit zu geben, die Spiele, die ihr wollt, mit den Leuten, die ihr wollt, auf den Geräten zu spielen, die ihr wollt. Wir sind der Meinung, dass eure Xbox-Spiele auf all euren Geräten verfügbar sein sollten: auf der Konsole, dem PC, dem Mobiltelefon und in Zukunft auch auf weiteren Geräten – genauso wie eure Musik- und Filmabonnements auf allen Geräten mit euch mitgehen. Sie sollten in der Lage sein, Forza Horizon 5 auf Ihrer Konsole zu beginnen, dann auf Ihrem Windows 11-PC mit Rennlenkrad und Pedalen weiterzuspielen und schließlich auf einem Tablet zu beenden. Diese Erfahrungen sind nur möglich, wenn Ihre Spiele in der Cloud leben und nicht an ein einzelnes Gerät gebunden sind.“

„Cloud Gaming lädt auch mehr Menschen zum Spielen ein, da jeder Konsolenspiele auf den Geräten genießen kann, die er bereits besitzt. Xbox Cloud Gaming (Beta) wurde vor zwei Jahren eingeführt und hat seitdem die Unterstützung für viele verschiedene Betriebssysteme und Geräteformfaktoren, einschließlich Windows-PCs, hinzugefügt. Die Umstellung auf diese Computer eröffnete neue Möglichkeiten, da Konsolenspiele auf PCs gespielt werden können, die dazu bisher nicht in der Lage waren. Ob Halo Infinite auf einem Jahre alten Laptop oder Microsoft Flight Simulator auf einem Einsteiger-Desktop – jeder, der einen Computer hat, ist zum Spielen eingeladen. Xbox Cloud Gaming ist jetzt in 28 Ländern auf fünf Kontinenten verfügbar und bietet mehr als einer Milliarde Menschen Zugang.“

„Mit Cloud Gaming ist es so einfach, wie sich in der Xbox App anzumelden oder xbox.com/play aufzurufen, und ihr könnt fast sofort große Hits und Indie-Favoriten von unseren Spieleentwicklungspartnern wie The Gunk, PowerWash Simulator und Tunic sowie Spiele von Xbox Game Studios und Bethesda wie Deathloop und Grounded streamen. Außerdem könnt ihr mit Xbox Cloud Gaming (Beta) auch Fortnite kostenlos spielen, ohne dass ihr eine Game Pass-Mitgliedschaft benötigt.“