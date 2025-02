Xbox Cloud Gaming: Mehr Spiele für die eigene Bibliothek

Autor:, in / Xbox Cloud Gaming

Wie wir bereits berichtet haben, wird Kingdom Come Deliverance II auch über Xbox Cloud Gaming aus der eigenen Spielbibliothek streambar sein.

Nun hat Microsoft weitere Spiele für das Cloud Gaming aus der eigenen Bibliothek angekündigt. Mit dabei sind: Subnautica, Subnautica: Below Zero, Slime Rancher 2 und bald das bereits erwähnte Kingdom Come: Deliverance II.

Eine Übersicht aller Spiele, die ihr aus der eigenen Bibliothek stream könnt, gibt es hier: