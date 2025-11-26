Xbox Cloud Gaming: Nächstes Upgrade gezündet: 1440p-Streaming, neue Regionen und mehr Geräte

Xbox Cloud Gaming zündet das nächste Upgrade: 1440p-Streaming, neue Regionen und mehr Geräte.

Microsoft erweitert Xbox Cloud Gaming im Rahmen eines umfassenden Updates und führt erstmals eine frei wählbare Streamingauflösung ein.

Spieler können ab sofort bei unterstützten Titeln die Bildqualität manuell festlegen und damit das Cloud-Erlebnis an ihre eigene Hardware und Internetverbindung anpassen. Die neue Option User Selected Resolution unterstützt bis zu 1440p und richtet sich besonders an Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate, die unterwegs oder auf mobilen Geräten eine flexible Streamingqualität benötigen.

Gleichzeitig baut Microsoft den weltweiten Zugang zu Xbox Cloud Gaming weiter aus.

Der Dienst startet in Indien, wodurch Spieler im 29. unterstützten Markt nun hunderte Xbox-Spiele direkt über Konsole, PC, Handheld, Smartphone oder kompatible Smart-TV-Geräte streamen können.

Damit wächst die Präsenz von Xbox Gaming in einer der größten Gaming-Regionen der Welt und stärkt die Verfügbarkeit des gesamten Xbox Game Pass-Angebots.

Auch in Brasilien und Argentinien erweitert Xbox sein Cloud-Portfolio. Spieler in diesen Regionen erhalten Zugriff auf Xbox Cloud Gaming über unterstützte LG TVs und Amazon Fire TV Geräte.

Verbesserungen an der lokalen Serverinfrastruktur sorgen außerdem für kürzere Wartezeiten und einen schnelleren Start von Cloud-Spielen im Xbox Game Pass.

Als weiteren Schritt kündigt Microsoft eine breitere Unterstützung zusätzlicher Fire TV Modelle an. Die Xbox App wird bald auf Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Select, Fire TV 4-Series sowie Fire TV Omni QLED TVs verfügbar sein.

Spieler müssen lediglich die Xbox App auf dem kompatiblen Gerät installieren und können anschließend direkt Cloud-Spiele starten, sofern eine stabile Internetverbindung und ein unterstützter Controller vorhanden sind.