Xbox Cloud Gaming: Neue Funktion für Browser und SmartTVs

Microsoft hat das Februar-Update ausgerollt und eine neue Funktion für Cloud Gaming hinzugefügt. Eure Konsole bekommt also demnach kein direktes System-Update.

Mit dem Update sind nun Link-Einladungen für Xbox Cloud Gaming (Beta) möglich. Wer als Xbox Game Pass Ultimate Abonnent Xbox Cloud Gaming via Web-Browser oder SmartTVs nutzt, kann jetzt Einladungslinks an Freunde verschicken, damit sie an eurer Cloud-Gaming-Sitzung teilnehmen können.

Microsoft schreibt dazu:

„Game Pass Ultimate-Mitglieder können beim Spielen eines Multiplayer-Spiels mit Xbox Cloud Gaming einen Einladungslink erstellen, indem sie das Menü für Spieleinladungen im Guide oder im Spiel öffnen und dann nach der Registerkarte „Jeder“ suchen. Kopiert den Link und sendet ihn an eure Freunde, damit sie an eurer Spielsitzung teilnehmen können.“ „Einladungslinks bieten Flexibilität bei der Auswahl der Personen, die zu einer Spielsitzung eingeladen werden sollen. Die Spieler können eine Direktnachricht senden, zu einem Gruppenchat einladen oder den Link in sozialen Netzwerken teilen. Eingeladene Spieler können über ihren Webbrowser oder ein unterstütztes TV-Gerät sofort an einer Cloud-Spielsitzung teilnehmen.“

Des Weiteren ist die Funktion des Netzwerkqualitätsindikators jetzt für alle Nutzer verfügbar, der euch bei der Diagnose möglicher Netzwerkprobleme während gestreamter Spielsessions helfen kann.

Schließlich gibt es für den Xbox Wireless Controller ein Firmware-Update. Es ermöglicht die automatische Zentrierung des Thumbsticks und umfasst auch Trigger-Anpassungen und Maus-zu-Thumbstick-Eingaben.