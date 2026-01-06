Xbox Cloud Gaming: Neue TV‑Partnerschaft mit Hisense und V

Mit der Xbox App erweitert Microsoft sein Cloud‑Gaming‑Setup und öffnet den Zugang zu Blockbustern wie Clair Obscur: Expedition 33 direkt auf ausgewählten Hisense‑ und V homeOS‑Fernsehern.
Die Xbox App wird 2026 auf Smart‑TVs von Hisense und V verfügbar sein und damit eine neue Plattform für Xbox Game Pass‑Inhalte schaffen. Durch die Integration in die TV‑Systeme von V, ehemals VIDAA, entsteht ein weiterer Zugangspunkt zum Xbox Cloud Gaming, der hunderte Games umfasst.
Der Xbox Game Pass bleibt dabei das Herzstück, denn über Ultimate, Premium und Essential streamt ihr neue Releases und bekannte Hits ohne zusätzliche Hardware.
Mit der Xbox App greift ihr auf ein wachsendes Line‑up zu, das Titel wie Call of Duty: Black Ops 7, Hollow Knight: Silksong und Clair Obscur: Expedition 33 einschließt.
Die Cloud‑Funktion ermöglicht es euch, auch ausgewählte bereits gekaufte Spiele über verschiedene Geräte hinweg zu nutzen. Xbox setzt damit auf ein flexibles System, das eure Bibliothek über mehrere Plattformen hinweg erreichbar macht.
Die Integration der Xbox App in Hisense‑ und V homeOS‑TVs markiert einen weiteren Schritt, um das Xbox‑Erlebnis auf eine breitere Gerätebasis zu bringen.
Weitere Details zur Umsetzung auf Hisense‑Geräten sollen in den kommenden Monaten folgen.
MS senkt die Einstiegshürde immer weiter. Ich finde das eine gute Sache. Eines Tages kann ich mir gut vorstellen auf Cloudgaming umzusteigen.
„👍 Satya Nadella gefällt das“
Mir gefällt das auch. Mehr Möglichkeiten um zu spielen, ist für mich eine gute Entwicklung. Ich verliere nichts, bekomme aber mehr Möglichkeiten.
Ich nutze es mittlerweile sogar öfters auf meinen FireTv Stick im Schlafzimmer, wenn ich am Wochenende noch nicht aufstehen möchte.
Gerade spiele wie Oblivion laufen ganz wunderbar 🙂
Ich weiß gerade auch wirklich nicht, was @wussii an so etwas schlecht findet.
Für mich klingt das bei dir nach einer tollen und bequemen Gamingergänzung.
Nö, das war völlig ohne Wertung…nur eben ist es genau das was Nadella sich wünscht.
An dem Wunsch ist ja auch nichts auszusetzen.🤷
Die 6 Säulen des Gaming:
Xbox PC
Xbox Konsole
Xbox Handheld
Xbox Streaming on Mobile Phone
Xbox Streaming on Fire TV Stick
Xbox Streaming TV App
500 Mio. Monthly Active Xbox Users.
Größte Community der Gamingwelt.
Ich habs mal auf meinem LG ausprobiert. Läuft wirklich prima und lässt verschmerzen, dass ich im Wohnzimmer keine Xbox habe, sondern „nur“ in der Man-Cave.
Aber es wäre im derzeitigen Zustand für mich noch lange kein Ersatz für eine richtige Konsole
Das stimmt, es funktioniert, aber gerade im direkten Vergleich merkt man den Unterschied schon noch, auch wenn es nach dem letzten Auflösungsupdate für Ultimate besser geworden ist. Ich habe die Konsole auch am großen Wohnzimmer TV, bei 77 Zoll merkt man da gleich die Auflösung, Texturen etc.
Aber praktisch ist es definitiv, gerade wenn man mal unterwegs oder im Urlaub fix einen Erfolg freischalten mag oder so. Nur den Fire-TV und einen Kontrolle mitnehmen und los geht’s 😊
Ja genau so! So sehe ich es auch – als Ergänzung, nicht als Ersatz
MS entfernt sich immer mehr von Hardware und wird immer schneller zum reinen Softwareanbieter.
Es ist ok wenns nur noch 2 Konsolenanbieter übrig bleiben.
Oder nur ein Plattformanbieter: MS.
Solange MS brav seine Kronjuwelen auf die PS bringt, ist mir egal welche Plattformanbieter sich da draußen tummeln.
Verstehe. Die Spiele von MS sind halt die besten.
Allerdings, wenn es nur noch eine Plattform gibt (Windows / Xbox ist nach Userzahl die mit Abstand größte), läufts er weiter darauf hinaus, dass Sony dort beliefern darf.
Klar ist Windows (alle PCs weltweit) die größte Plattform. Und Xbox (mit allen Minecraft und Candy Crush) auch.
Aber das interessiert mich als Konsolengamer nunmal nicht. Und MS anscheinend auch nicht weil sie alle Kronjuwelen auf Playstation bringen müssen, weil Playstation halt den Konsolensektor dominiert.
…und Playstation alle Spiele für Windows bringen muss, weil MS den PC Bereich dominiert.
Ist doch schön. 🙂
Interessant wird daher vor allem das Konzept einer Xbox Hybridkonsole sein, die die Grenze zwischen PC und Konsole verschwinden lässt. Wenn die größte Gaming Plattform (Windows) im Konsolenbereich Einzug erhält.
So ein Hybrid würde die PS6 völlig obsolet machen für mich. Größere Spieleauswahl, mehr Zubehör, bessere Spielepreise, Game Pass, kostenloses online Gaming…
„Verstehe. Die Spiele von MS sind halt die besten.“
Ach wenn dem so wäre wäre die XBox nicht so gefloppt, insofern jedem das Seine. Und die größten Marken wurden eben eingekauft, sind also keine klassischen XBox Games;-)
„…und Playstation alle Spiele für Windows bringen muss, weil MS halt den PC Bereich dominiert.“
Müssen nicht, sie bringen sie deutlich zeitversetzt, warum auch nicht. Ist alles Umsatz…Und Valve dominiert den PC Markt über Steam, MS sicher nicht, wer kauft denn PC Games über den MS Store^^…Also ich kenne tatsächlich keinen. Steam ist die klare Nr. 1, dann gibts noch Epic, GoG, thats it..
Find ich gut. ^^
Man macht das Gaming einem breiteren Publikum zugänglich, warum nicht!
Kann gut sein, die Frage ist immer, was man damit macht, irgendwann sind wir nur noch von Abos abhängig, das sollte aber eigentlich nicht die Regel sein.
Meiner Meinung nach sollte Microsoft einfach nochmal die Tarife angehen. Weil ich dem inzwischen überteuerten Gamepass mit seinen ganzen Lückenfüllern (meine Meinung 😉) absolut nichts abgewinnen kann ist das Konzept so nichts für mich. Ich kauf kein Vollpreis Titel für 80€ und zahl dann noch monatlich damit ich es spielen kann.
Ich glaub wenn sie jetzt einen auf Stadia machen und dich deine gekauften Spiele ohne Abozwang (z.B. in niedrigerer Auflösung) per xCloud zocken lassen wäre das echt ein Argument.
Was denn nun?
Erst war der GamePass manchen Leuten zu günstig (es war sogar vom „RamschPass“ die Rede) nun ist er plötzlich zu teuer. Der Markt regelt wie immer.
Solange die Userzahlen stimmen, kanns so falsch ja nicht sein.
Es war nie ein Ramschpass (zumindest Ultimate) weil ja alle dayone Releases von ZeniMax, Activision und XGS mit drin sind. Wenn ich mir die GP Releases der letzten 6 Monate ansehe finde ich schon das es sehr stark nachgelassen hat was third party Releases angeht. Für mich wäre da nur Clair Obscur was für viele ein Highlight war…aber für das was aktuell an Neuheiten kommt find ich 27€ schon viel Geld. Natürlich ist Licht am Ende des Tunnels mit Fable, Forza und Gears….
Ja, 2026 wird da wieder umso stärker.
Stimmt, ein „RamschPass“ war es nie. Der Begriff wurde sehr abfällig verwendet. Ein sehr, sehr attraktives Angebot trifft es eher. Wenn ich mir anschaue was Netflix im Premium Abo kostet finde ich den Pass vergleichsweise auch heute noch preislich in Ordnung.
Cloud Gaming wird für mich immer nur eine Ergänzung bleiben, nicht die Regel.
Cloud Gaming ist für mich immer noch keine Alternative. habs schon öfters probiert, aber die Latenz ist einfach zu hoch. Vielleicht bin ich da auch empfindlich, aber es stört einfach ungemein (ähnlich wie bei 30/60fps wo ja auch jeder eine andere Empfindlichkeit hat)
Mein Samsung Smart TV ist bisher noch zu alt für die Xbox App. Vllt wird das ja noch erweitert.
Hab auch keine Lust mir da nen FireTV Stick dranzuhängen, wenn über den SmartTV eh alles andere verfügbar ist.
Und der TV wird eh erstmal noch Jahre lang bleiben.
Aber generell natürlich ne super Sache. Cloud Gaming hat bei mir nen sehr spürbaren Sprung nach vorne gemacht und nutze es deutlich mehr als früher.
Auf dem Xbox Ally sogar noch n ganzen Tick geiler.
Aber hab ja auch endlich keine 6K Leitung mehr daheim, sondern Glasfaser usw 😅