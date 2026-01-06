Xbox Cloud Gaming: Neue TV‑Partnerschaft mit Hisense und V

Xbox bringt seine App 2026 auf Hisense‑ und V‑TVs – das Gaming‑Ökosystem wird damit deutlich erweitert.

Mit der Xbox App erweitert Microsoft sein Cloud‑Gaming‑Setup und öffnet den Zugang zu Blockbustern wie Clair Obscur: Expedition 33 direkt auf ausgewählten Hisense‑ und V homeOS‑Fernsehern.

Die Xbox App wird 2026 auf Smart‑TVs von Hisense und V verfügbar sein und damit eine neue Plattform für Xbox Game Pass‑Inhalte schaffen. Durch die Integration in die TV‑Systeme von V, ehemals VIDAA, entsteht ein weiterer Zugangspunkt zum Xbox Cloud Gaming, der hunderte Games umfasst.

Der Xbox Game Pass bleibt dabei das Herzstück, denn über Ultimate, Premium und Essential streamt ihr neue Releases und bekannte Hits ohne zusätzliche Hardware.

Mit der Xbox App greift ihr auf ein wachsendes Line‑up zu, das Titel wie Call of Duty: Black Ops 7, Hollow Knight: Silksong und Clair Obscur: Expedition 33 einschließt.

Die Cloud‑Funktion ermöglicht es euch, auch ausgewählte bereits gekaufte Spiele über verschiedene Geräte hinweg zu nutzen. Xbox setzt damit auf ein flexibles System, das eure Bibliothek über mehrere Plattformen hinweg erreichbar macht.

Die Integration der Xbox App in Hisense‑ und V homeOS‑TVs markiert einen weiteren Schritt, um das Xbox‑Erlebnis auf eine breitere Gerätebasis zu bringen.

Weitere Details zur Umsetzung auf Hisense‑Geräten sollen in den kommenden Monaten folgen.