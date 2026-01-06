Xbox Cloud Gaming: Neue TV‑Partnerschaft mit Hisense und V

Xbox bringt seine App 2026 auf Hisense‑ und V‑TVs – das Gaming‑Ökosystem wird damit deutlich erweitert.

Mit der Xbox App erweitert Microsoft sein Cloud‑Gaming‑Setup und öffnet den Zugang zu Blockbustern wie Clair Obscur: Expedition 33 direkt auf ausgewählten Hisense‑ und V homeOS‑Fernsehern.

Die Xbox App wird 2026 auf Smart‑TVs von Hisense und V verfügbar sein und damit eine neue Plattform für Xbox Game Pass‑Inhalte schaffen. Durch die Integration in die TV‑Systeme von V, ehemals VIDAA, entsteht ein weiterer Zugangspunkt zum Xbox Cloud Gaming, der hunderte Games umfasst.

Der Xbox Game Pass bleibt dabei das Herzstück, denn über Ultimate, Premium und Essential streamt ihr neue Releases und bekannte Hits ohne zusätzliche Hardware.

Mit der Xbox App greift ihr auf ein wachsendes Line‑up zu, das Titel wie Call of Duty: Black Ops 7, Hollow Knight: Silksong und Clair Obscur: Expedition 33 einschließt.

Die Cloud‑Funktion ermöglicht es euch, auch ausgewählte bereits gekaufte Spiele über verschiedene Geräte hinweg zu nutzen. Xbox setzt damit auf ein flexibles System, das eure Bibliothek über mehrere Plattformen hinweg erreichbar macht.

Die Integration der Xbox App in Hisense‑ und V homeOS‑TVs markiert einen weiteren Schritt, um das Xbox‑Erlebnis auf eine breitere Gerätebasis zu bringen.

Weitere Details zur Umsetzung auf Hisense‑Geräten sollen in den kommenden Monaten folgen.

  1. shadow moses 440230 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 06.01.2026 - 12:35 Uhr

    MS senkt die Einstiegshürde immer weiter. Ich finde das eine gute Sache. Eines Tages kann ich mir gut vorstellen auf Cloudgaming umzusteigen.

      • shadow moses 440230 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 06.01.2026 - 12:49 Uhr
        Antwort auf wussii

        Mir gefällt das auch. Mehr Möglichkeiten um zu spielen, ist für mich eine gute Entwicklung. Ich verliere nichts, bekomme aber mehr Möglichkeiten.

        • Chicko90 35255 XP Bobby Car Raser | 06.01.2026 - 12:55 Uhr
          Antwort auf shadow moses

          Ich nutze es mittlerweile sogar öfters auf meinen FireTv Stick im Schlafzimmer, wenn ich am Wochenende noch nicht aufstehen möchte.

          Gerade spiele wie Oblivion laufen ganz wunderbar 🙂

  2. The Hills have Shice 209745 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.01.2026 - 12:46 Uhr

    Die 6 Säulen des Gaming:

    Xbox PC
    Xbox Konsole
    Xbox Handheld
    Xbox Streaming on Mobile Phone
    Xbox Streaming on Fire TV Stick
    Xbox Streaming TV App

    500 Mio. Monthly Active Xbox Users.
    Größte Community der Gamingwelt.

  3. Hammerlore 25700 XP Nasenbohrer Level 3 | 06.01.2026 - 12:48 Uhr

    Ich habs mal auf meinem LG ausprobiert. Läuft wirklich prima und lässt verschmerzen, dass ich im Wohnzimmer keine Xbox habe, sondern „nur“ in der Man-Cave.
    Aber es wäre im derzeitigen Zustand für mich noch lange kein Ersatz für eine richtige Konsole

    • Rand360 7390 XP Beginner Level 3 | 06.01.2026 - 12:53 Uhr
      Antwort auf Hammerlore

      Das stimmt, es funktioniert, aber gerade im direkten Vergleich merkt man den Unterschied schon noch, auch wenn es nach dem letzten Auflösungsupdate für Ultimate besser geworden ist. Ich habe die Konsole auch am großen Wohnzimmer TV, bei 77 Zoll merkt man da gleich die Auflösung, Texturen etc.

      Aber praktisch ist es definitiv, gerade wenn man mal unterwegs oder im Urlaub fix einen Erfolg freischalten mag oder so. Nur den Fire-TV und einen Kontrolle mitnehmen und los geht’s 😊

  4. FalseShepherd 9640 XP Beginner Level 4 | 06.01.2026 - 12:52 Uhr

    MS entfernt sich immer mehr von Hardware und wird immer schneller zum reinen Softwareanbieter.

    Es ist ok wenns nur noch 2 Konsolenanbieter übrig bleiben.

        • The Hills have Shice 209745 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.01.2026 - 13:29 Uhr
          Antwort auf FalseShepherd

          Verstehe. Die Spiele von MS sind halt die besten.
          Allerdings, wenn es nur noch eine Plattform gibt (Windows / Xbox ist nach Userzahl die mit Abstand größte), läufts er weiter darauf hinaus, dass Sony dort beliefern darf.

          • FalseShepherd 9640 XP Beginner Level 4 | 06.01.2026 - 13:45 Uhr
            Antwort auf The Hills have Shice

            Klar ist Windows (alle PCs weltweit) die größte Plattform. Und Xbox (mit allen Minecraft und Candy Crush) auch.

            Aber das interessiert mich als Konsolengamer nunmal nicht. Und MS anscheinend auch nicht weil sie alle Kronjuwelen auf Playstation bringen müssen, weil Playstation halt den Konsolensektor dominiert.

            • The Hills have Shice 209745 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.01.2026 - 13:49 Uhr
              Antwort auf FalseShepherd

              …und Playstation alle Spiele für Windows bringen muss, weil MS den PC Bereich dominiert.
              Ist doch schön. 🙂

              Interessant wird daher vor allem das Konzept einer Xbox Hybridkonsole sein, die die Grenze zwischen PC und Konsole verschwinden lässt. Wenn die größte Gaming Plattform (Windows) im Konsolenbereich Einzug erhält.

              • shadow moses 440230 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 06.01.2026 - 13:56 Uhr
                Antwort auf The Hills have Shice

                So ein Hybrid würde die PS6 völlig obsolet machen für mich. Größere Spieleauswahl, mehr Zubehör, bessere Spielepreise, Game Pass, kostenloses online Gaming…

          • Pentiment13 31560 XP Bobby Car Bewunderer | 06.01.2026 - 13:53 Uhr
            Antwort auf The Hills have Shice

            „Verstehe. Die Spiele von MS sind halt die besten.“

            Ach wenn dem so wäre wäre die XBox nicht so gefloppt, insofern jedem das Seine. Und die größten Marken wurden eben eingekauft, sind also keine klassischen XBox Games;-)

            „…und Playstation alle Spiele für Windows bringen muss, weil MS halt den PC Bereich dominiert.“

            Müssen nicht, sie bringen sie deutlich zeitversetzt, warum auch nicht. Ist alles Umsatz…Und Valve dominiert den PC Markt über Steam, MS sicher nicht, wer kauft denn PC Games über den MS Store^^…Also ich kenne tatsächlich keinen. Steam ist die klare Nr. 1, dann gibts noch Epic, GoG, thats it..

  6. Evilski 43060 XP Hooligan Schubser | 06.01.2026 - 13:27 Uhr

    Man macht das Gaming einem breiteren Publikum zugänglich, warum nicht!

    • Katanameister 287580 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.01.2026 - 13:42 Uhr
      Antwort auf Evilski

      Kann gut sein, die Frage ist immer, was man damit macht, irgendwann sind wir nur noch von Abos abhängig, das sollte aber eigentlich nicht die Regel sein.

  7. wussii 52570 XP Nachwuchsadmin 6+ | 06.01.2026 - 13:28 Uhr

    Meiner Meinung nach sollte Microsoft einfach nochmal die Tarife angehen. Weil ich dem inzwischen überteuerten Gamepass mit seinen ganzen Lückenfüllern (meine Meinung 😉) absolut nichts abgewinnen kann ist das Konzept so nichts für mich. Ich kauf kein Vollpreis Titel für 80€ und zahl dann noch monatlich damit ich es spielen kann.

    Ich glaub wenn sie jetzt einen auf Stadia machen und dich deine gekauften Spiele ohne Abozwang (z.B. in niedrigerer Auflösung) per xCloud zocken lassen wäre das echt ein Argument.

    • The Hills have Shice 209745 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.01.2026 - 13:31 Uhr
      Antwort auf wussii

      Was denn nun?
      Erst war der GamePass manchen Leuten zu günstig (es war sogar vom „RamschPass“ die Rede) nun ist er plötzlich zu teuer. Der Markt regelt wie immer.
      Solange die Userzahlen stimmen, kanns so falsch ja nicht sein.

      • wussii 52570 XP Nachwuchsadmin 6+ | 06.01.2026 - 13:39 Uhr
        Antwort auf The Hills have Shice

        Es war nie ein Ramschpass (zumindest Ultimate) weil ja alle dayone Releases von ZeniMax, Activision und XGS mit drin sind. Wenn ich mir die GP Releases der letzten 6 Monate ansehe finde ich schon das es sehr stark nachgelassen hat was third party Releases angeht. Für mich wäre da nur Clair Obscur was für viele ein Highlight war…aber für das was aktuell an Neuheiten kommt find ich 27€ schon viel Geld. Natürlich ist Licht am Ende des Tunnels mit Fable, Forza und Gears….

        • The Hills have Shice 209745 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.01.2026 - 13:51 Uhr
          Antwort auf wussii

          Ja, 2026 wird da wieder umso stärker.
          Stimmt, ein „RamschPass“ war es nie. Der Begriff wurde sehr abfällig verwendet. Ein sehr, sehr attraktives Angebot trifft es eher. Wenn ich mir anschaue was Netflix im Premium Abo kostet finde ich den Pass vergleichsweise auch heute noch preislich in Ordnung.

  8. Katanameister 287580 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.01.2026 - 13:40 Uhr

    Cloud Gaming wird für mich immer nur eine Ergänzung bleiben, nicht die Regel.

  9. Grandaddy Purple 1640 XP Beginner Level 1 | 06.01.2026 - 13:53 Uhr

    Cloud Gaming ist für mich immer noch keine Alternative. habs schon öfters probiert, aber die Latenz ist einfach zu hoch. Vielleicht bin ich da auch empfindlich, aber es stört einfach ungemein (ähnlich wie bei 30/60fps wo ja auch jeder eine andere Empfindlichkeit hat)

  10. AnCaptain4u 246935 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.01.2026 - 13:59 Uhr

    Mein Samsung Smart TV ist bisher noch zu alt für die Xbox App. Vllt wird das ja noch erweitert.
    Hab auch keine Lust mir da nen FireTV Stick dranzuhängen, wenn über den SmartTV eh alles andere verfügbar ist.
    Und der TV wird eh erstmal noch Jahre lang bleiben.

    Aber generell natürlich ne super Sache. Cloud Gaming hat bei mir nen sehr spürbaren Sprung nach vorne gemacht und nutze es deutlich mehr als früher.
    Auf dem Xbox Ally sogar noch n ganzen Tick geiler.
    Aber hab ja auch endlich keine 6K Leitung mehr daheim, sondern Glasfaser usw 😅

