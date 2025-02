Xbox Cloud Gaming: Noch mehr Spiele für die eigene Bibliothek

Autor:, in / Xbox Cloud Gaming

Erst Anfang Februar wurde die Liste an eigenen Spielen erweitert, die via Xbox Cloud Gaming gestreamt werden können, darunter auch Kingdom Come: Deliverance II.

Jetzt wurde ein weiterer Schwung an Spielen angekündigt, der schon bald mit Xbox Game Pass Ultimate gestreamt werden kann, sofern ihr sie besitzt.

Diese zehn Spiele aus der eigenen Bibliothek sind bald streambar:

Atomic Heart

Cult of the Lamb

Hotline Miami

Killer Frequency

Neva

Overcooked! All You Can Eat

Phanton Breaker: Battle Grounds Ultimate

Serious Sam Collection

Trepang2

Worms Armageddon: Anniversary Edition

Da unter der Liste „und mehr“ steht, könnten sogar noch mehr Spiele folgen.

Eine aktuelle Liste an Spielen, die aus der eigenen Bibliothek gestreamt werden können findet ihr hier.