Xbox Cloud Gaming: Noch mehr Stream your own Game-Titel verfügbar

Xbox Cloud Gaming sprengt die Grenzen: Über 1.000 eigene Spiele jetzt direkt streamen und es werden immer mehr!

Xbox erweitert das Feature Stream your own game im Rahmen von Xbox Cloud Gaming massiv und hebt flexibles Gaming auf ein neues Niveau.

Ab sofort können Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential mehr als 1.000 Spiele aus ihrer eigenen digitalen Spielebibliothek direkt streamen. Damit wird Cloud Gaming nicht nur auf den Game Pass Katalog beschränkt, sondern öffnet sich erstmals großflächig für gekaufte Xbox Games.

Das neue Streaming-Angebot ermöglicht euch, eure eigenen Spiele ohne Download auf unterstützten Geräten zu starten. Ob Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows-PC, Smartphone, Tablet oder kompatible Handhelds, eure Games sind jederzeit spielbereit, solange ihr mit eurem Xbox Account angemeldet seid.

Die Leistung wird dabei vollständig über die Cloud bereitgestellt, wodurch Speicherplatz, Installationen und lange Updates in den Hintergrund rücken.

Die Stream-your-own-game-Bibliothek umfasst inzwischen mehr als 1.000 Titel und wächst kontinuierlich weiter.

Darunter befinden sich bekannte Games wie Brawlhalla und Resident Evil 3, die ihr als Xbox-Version direkt aus der Cloud spielen könnt. Beide Titel sind auch auf anderen Plattformen wie PlayStation und Nintendo Switch verfügbar, lassen sich im Rahmen dieses Features jedoch exklusiv über das Xbox Cloud Gaming Ökosystem streamen, sofern ihr sie digital besitzt.

Euer Spielfortschritt bleibt dabei vollständig erhalten. Spielstände, Add-ons, Erweiterungen und Xbox Achievements sind mit eurem Xbox Account verknüpft und werden automatisch synchronisiert.

Ihr könnt ein Spiel auf der Konsole beginnen und nahtlos auf einem anderen Gerät fortsetzen, ohne Datenverlust oder zusätzlichen Aufwand. Damit kombiniert Xbox Cloud Gaming die Vorteile von digitalem Spielekauf mit maximaler Gerätefreiheit.

Kürzlich hinzugefügt:

Ball Blast

Brawlhalla

Chicken Run: Eggstraction

Ember Knights : Heroes of the Nexus Edition

Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed

NBA Bounce

Ninja Gaiden 4

Pacific Drive

Puff Up

Resident Evil 2

Resident Evil 3 for Xbox

Schoolboy Escape – Xbox Edition

Sea Fantasy

Super Hero Demolition

The Jackbox Party Pack 11

The Outer Worlds 2

…and many more!