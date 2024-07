Xbox Cloud Gaming: NVIDIA GeForce NOW wird jetzt unterstützt

Autor:, in / Xbox Cloud Gaming

Neben Boosteroid wird jetzt auch NVIDIA GeForce NOW auf Xbox Cloud Gaming unterstützt.

Microsoft und NVIDIA GeForce NOW haben ihre Zusammenarbeit im Bereich des Cloud-Gamings erweitert, damit ihr eure Spiele zocken könnt, wie ihr es wollt.

Daher wurde die GeForce NOW-Integration in Xbox Cloud Gaming aktiviert. Ab sofort könnt ihr also unterstützte Spiele auf GeForce NOW über die Seiten von xbox.com spielen.

Auf seiner Support-Seite schreibt Microsoft dazu:

„Wenn ihr eines der unterstützten Spiele im Microsoft Store besitzt oder über ein gültiges Game Pass-Abonnement verfügt, könnt ihr diese Titel auf NVIDIA GeForce NOW streamen, indem ihr euch mit Ihrem Microsoft-Konto anmeldet.“