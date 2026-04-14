Xbox Cloud Gaming: Rebranding zu Xbox Play Now – Gerücht

Xbox Cloud Gaming könnte als Xbox Play Now mit einem neuen Namen erscheinen, wenn Gerüchte zutreffen.

Laut einem Bericht aus einem Podcast könnte Microsoft seinem Cloud-Service Xbox Cloud Gaming schon bald einen neuen Namen verpassen.

Im The Xbox Two-Podcast erklärte Jez Corden, er habe gehört, dass der Dienst künftig unter dem Namen „Xbox Play Now“ auftreten könnte. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht, doch die Aussage deutet auf mögliche strategische Veränderungen im Cloud-Gaming-Bereich hin.

Der Cloud-Dienst selbst ist seit seiner Einführung ein zentraler Bestandteil des Xbox-Ökosystems und erlaubt das Streamen von Spielen über zahlreiche Geräte hinweg, ohne dass leistungsstarke Hardware benötigt wird. Mit Blick auf neue Features, geplante Preisstrukturen und eine breitere Ausrichtung könnte ein Namenswechsel Teil einer größeren Neupositionierung sein.

Bereits in den vergangenen Monaten gab es Hinweise darauf, dass Microsoft verstärkt an der Weiterentwicklung des Dienstes arbeitet. Neue Benutzeroberflächen, mögliche kostenlose Modelle sowie eine stärkere Integration in das gesamte Xbox-Angebot stehen im Raum.

Ob „Xbox Play Now“ tatsächlich Realität wird, bleibt vorerst offen. Fest steht jedoch, dass sich der Cloud-Service weiterhin im Wandel befindet und eine wichtige Rolle in der Zukunft der Marke Xbox einnimmt.