Xbox Cloud Gaming: Sieben neue Spiele aus eigener Sammlung streambar

Autor:, in / Xbox Cloud Gaming

Nachdem im Februar zehn Spiele hinzugefügt wurden, die via Xbox Cloud Gaming gestreamt werden können, folgen nun sieben weitere. Die Anzahl an Spielen steigt damit auf über 50 an.

Die folgenden Spiele wurden kürzlich hinzugefügt und können via Xbox Cloud Gaming gestreamt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr sie besitzt und ein Abonnement von Xbox Game Pass Ultimate habt.

Kürzlich hinzugefügt:

Assassin’s Creed Shadows

Gotham Knights

Party Animals

Suicide Squad: Kill the Justice League

The Lord of the Rings: Return to Moria

The Texas Chain Saw Massacre

Wobbly Life

Und diese Spiele werden schon bald hinzugefügt:

Planet Coaster 2

Planet Zoo: Console Edition

Raft

Shredders

The Thing: Remastered

Und mehr

Eine vollständige Liste der kompatiblen Cloud-Spiele und welche Geräte unterstützt werden, findet ihr hier.