Xbox Cloud Gaming: „Stream Your Own Game“ erhält fast 70 neue Titel

Xbox Game Pass erweitert seine Cloud-Streaming-Funktion „Stream Your Own Game“ im Mai 2026 um eine große neue Welle an Spielen und bringt damit fast 70 zusätzliche Titel in die Streaming-Bibliothek.
Ab sofort können Abonnenten der Stufen Game Pass Ultimate, Premium und Essential eine Reihe eigener Spiele über Xbox Cloud Gaming auf mobilen Geräten, Tablets, Handhelds sowie auf Xbox-Konsolen und PC streamen. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Titel bereits im Besitz der Nutzer sind.
Mit dem aktuellen Update wächst die unterstützte Bibliothek um insgesamt 67 Spiele. Darunter befinden sich sowohl bekannte Klassiker als auch neuere Veröffentlichungen, die nun direkt aus der Cloud spielbar sind.
Das Feature wird regelmäßig erweitert und soll Spielern vor allem auf mobilen Geräten und Handhelds mehr Flexibilität beim Zugriff auf ihre Spielebibliothek bieten.
Neue in der Stream Your Own Game-Bibliothek im Mai 2026
- A Plague Tale: Innocence
- Akuma Rise
- Alexandria IV
- Bio Block
- Black Jacket
- Brok: Natal Tail, A New Christmas Special
- Brok: The Brawl Bar
- Brotherhood
- Call of the Elder Gods
- Cat God Ranch
- Cinders
- Content Warning
- Crazy Athletics – Summer Sports and Games
- Cyberpunk Hacker
- Deliver Us Mars
- Deliver Us The Moon
- Dimensions: The Catalyst
- Direction Quad
- Directive 8020
- Dreamout
- Echoes of Light: Child of the Balance
- El Coco
- Elite Dangerous
- Endling – Extinction is Forever
- Forza Horizon 6
- Freddy Farmer
- Full Throttle Parking
- Gale of Windoria
- Gridz Keeper
- Ho Ho & Move
- Hyper Light Drifter
- Inayah – Life after Gods
- Ink & Paper: DoodleCut
- Katana ZERO
- Little Strays
- Little Strays 2
- Mixtape
- Montezuma’s Revenge – The 40th Anniversary Edition
- Motorslice
- Night in the Woods
- Ninja Nightfall
- Nitro Gen Omega
- Outbound
- Oxenfree
- Pinball Jam
- Portal Balls
- Potions: A Curious Tale
- Sailing the Winds
- Salt and Sanctuary
- Sanguis Luna
- Schildmaid MX
- Ship of Fools
- Shovel Knight: Treasure Trove
- Silver Axe – The Honest Elf
- Space Elite Force II – Reloaded
- Speedball
- Stray Gods: The Roleplaying Musical
- Street Racer Collection (QUByte Classics)
- Survivor Mercs
- Tachyon Project
- Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection
- The Precinct
- Trek to Yomi
- Weird West: Definitive Edition
- Wildgate
- World of Warships: Legends
- Yakuza: Shadows of New York
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sind eine ganze Menge. Super. 👌🏻 Danke für die Info. 💚
Hab da ein paar.
Ein paar der Spiele hab ik 😅 werd ik ma ausprobieren ✌🏻 danke für die Info
Sind auf jeden Fall einige gute Titel dabei.
Geiles Feature 🙂
Mit der Helix sollte MS die Playwall abschalten, so bleibt’s nur n kleines nettes Gimmick
Für Nutzer eine freudige Nachricht.