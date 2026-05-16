Xbox Cloud Gaming: „Stream Your Own Game“ erhält fast 70 neue Titel

Mit einem neuen Update wächst das „Stream Your Own Game“-Angebot im Xbox Game Pass deutlich.

Xbox Game Pass erweitert seine Cloud-Streaming-Funktion „Stream Your Own Game“ im Mai 2026 um eine große neue Welle an Spielen und bringt damit fast 70 zusätzliche Titel in die Streaming-Bibliothek.

Ab sofort können Abonnenten der Stufen Game Pass Ultimate, Premium und Essential eine Reihe eigener Spiele über Xbox Cloud Gaming auf mobilen Geräten, Tablets, Handhelds sowie auf Xbox-Konsolen und PC streamen. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Titel bereits im Besitz der Nutzer sind.

Mit dem aktuellen Update wächst die unterstützte Bibliothek um insgesamt 67 Spiele. Darunter befinden sich sowohl bekannte Klassiker als auch neuere Veröffentlichungen, die nun direkt aus der Cloud spielbar sind.

Das Feature wird regelmäßig erweitert und soll Spielern vor allem auf mobilen Geräten und Handhelds mehr Flexibilität beim Zugriff auf ihre Spielebibliothek bieten.

Neue in der Stream Your Own Game-Bibliothek im Mai 2026

A Plague Tale: Innocence

Akuma Rise

Alexandria IV

Bio Block

Black Jacket

Brok: Natal Tail, A New Christmas Special

Brok: The Brawl Bar

Brotherhood

Call of the Elder Gods

Cat God Ranch

Cinders

Content Warning

Crazy Athletics – Summer Sports and Games

Cyberpunk Hacker

Deliver Us Mars

Deliver Us The Moon

Dimensions: The Catalyst

Direction Quad

Directive 8020

Dreamout

Echoes of Light: Child of the Balance

El Coco

Elite Dangerous

Endling – Extinction is Forever

Forza Horizon 6

Freddy Farmer

Full Throttle Parking

Gale of Windoria

Gridz Keeper

Ho Ho & Move

Hyper Light Drifter

Inayah – Life after Gods

Ink & Paper: DoodleCut

Katana ZERO

Little Strays

Little Strays 2

Mixtape

Montezuma’s Revenge – The 40th Anniversary Edition

Motorslice

Night in the Woods

Ninja Nightfall

Nitro Gen Omega

Outbound

Oxenfree

Pinball Jam

Portal Balls

Potions: A Curious Tale

Sailing the Winds

Salt and Sanctuary

Sanguis Luna

Schildmaid MX

Ship of Fools

Shovel Knight: Treasure Trove

Silver Axe – The Honest Elf

Space Elite Force II – Reloaded

Speedball

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Street Racer Collection (QUByte Classics)

Survivor Mercs

Tachyon Project

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

The Precinct

Trek to Yomi

Weird West: Definitive Edition

Wildgate

World of Warships: Legends

Yakuza: Shadows of New York