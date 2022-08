Xbox Cloud Gaming: TV-Unterstützung ist der Schlüssel zum Mainstream

Xbox erhofft sich, durch die Partnerschaft mit Samsung und die dadurch auf Samsungs 2022-Fernsehern als Teil des Samsung Gaming Hubs enthaltene Xbox Cloud Gaming TV-App, das Streamen von Videospielen im Mainstream etablieren zu können.

Wie Xbox Principal Product Manager Harrison Hoffman während einem Interview auf der Gamescom verdeutlichte, stell trotz der zahlreichen mobilen Möglichkeiten, das Spielen auf einem Fernseher immer noch den Schlüssel zum Mainstream dar:

„Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Verhaltensweisen, bestimmte Spiele eignen sich für schnelle Gaming-Sessions oder das Spielen auf einem kleineren Bildschirm. Aber einer der Gründe, warum ich mich besonders über die TV-App freue, ist, dass unsere Spiele auf den großen Bildschirmen wirklich glänzen, sie sind für die großen Bildschirme gemacht. Also scheint dies für uns der logische nächste Schritt zu sein.“

„Die Leute haben sich wirklich daran gewöhnt, ihre Filme und Fernsehsendungen über die Netflix-App oder die Disney+-App zu streamen. Wir wollen es den Leuten so einfach machen, ein Spiel zu streamen, wie es ist, einen Film von Netflix zu streamen. Es sollte dieselbe Einfachheit sein – das ist es, was es braucht, um es in den Mainstream zu bringen.“

„Wir werden sie nicht erreichen, indem wir uns nur auf Konsole und PC konzentrieren. Wir müssen solche Dinge tun, um den Zugang und die Attraktivität zu erweitern.“

„Dies ist erst der Anfang für uns, und die Leute sind sich nicht einmal wirklich bewusst darüber, dass sie es dieses Jahr schon nutzen können, also gibt es in den Bereichen Verbraucherbewusstsein und Aufklärung, definitiv etwas zu tun.“