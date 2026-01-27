Xbox Cloud Gaming: Überarbeitetes Webinterface in der Public Preview

Public Preview gestartet: Eine frische Oberfläche und ein überarbeiteter Flow für Xbox Cloud Gaming sind jetzt im Browser verfügbar.

Microsoft öffnet die Türen für eine überarbeitete Weboberfläche von Xbox Cloud Gaming und stellt die neue Erfahrung erstmals im Public Preview bereit.

Die aktualisierte Version dient als Grundlage für kommende Funktionen und präsentiert ein Design, das den gesamten Ablauf im Browser modernisiert. Die Vorschau ermöglicht einen frühen Blick auf die neue Struktur, bevor sie später für alle Nutzer ausgerollt wird.

Wer sich für die Vorschau entscheidet, erlebt eine veränderte Navigation und ein visuell erneuertes Interface, das sich klar vom bisherigen Webauftritt abhebt. Da es sich um eine Testphase handelt, können einzelne Funktionen fehlen oder sich anders verhalten als gewohnt.

Die Plattform wird während des Preview‑Zeitraums fortlaufend angepasst, wodurch sich Elemente der Benutzerführung im Laufe der kommenden Wochen weiterentwickeln.

Xbox Cloud Gaming erhält damit eine technische Basis, die zukünftige Erweiterungen beschleunigen soll.

Der Zugang erfolgt über xbox.com/play, wo nach dem Login die Vorschaufunktionen aktiviert werden können. Anschließend lässt sich die neue Umgebung direkt über play.xbox.com starten, sobald die Freischaltung aktiv ist.

Die Möglichkeit, jederzeit zur bisherigen Version zurückzukehren, bleibt bestehen und erleichtert den Vergleich zwischen beiden Oberflächen.

Microsoft betont die Bedeutung von Rückmeldungen, da das Feedback aus der Vorschau unmittelbar in die Weiterentwicklung einfließt. Über die integrierten Feedback‑Optionen im Profilmenü oder im Xbox Web Guide können Nutzer ihre Erfahrungen teilen und so zur Verfeinerung der neuen Webplattform beitragen.