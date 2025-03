Xbox Cloud Gaming: Warum steckt der Dienst in der Beta fest?

Autor:, in / Xbox Cloud Gaming

Warum steckt der Xbox Cloud Gaming-Dienst immer noch in der Beta-Phase fest? Wird es nicht einmal Zeit für den vollständigen Release?

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Seit mehr als vier Jahren befindet sich der Xbox Cloud Gaming-Dienst in der Beta. Was für einige Spieler verwirrend erscheint, da der Dienst seit September 2020 vollständig verfügbar ist.

Eine genaue Versionsbezeichnung sucht man vergebens, da der Dienst fortlaufend weiterentwickelt wird. Also ist der Begriff „Beta-Version“ irreführend, da diese Bezeichnung andeutet, dass der Dienst nicht vollständig entwickelt ist.

Trotzdem wird der Dienst weiterhin als Beta bezeichnet. Was Microsoft hilft, die Erwartungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Funktionalität besser zu verwalten.

Falls der Dienst möglicherweise nicht immer vollständig funktionsfähig ist oder einige Merkmale unregelmäßig sind, kann Microsoft auf den Beta-Status verweisen. Diese Strategie sorgt für mehr Flexibilität, während der Dienst weiterentwickelt wird.

Rückblick auf Xbox Cloud Gaming

2018

Microsoft kündigte im Juni 2018 auf der E3 erstmals ihren zukünftigen Spielstreaming-Service an.

2019

Im Oktober 2019 wurde der Dienst offiziell als Project xCloud vorgestellt.

Die Betaphase von Project xCloud begann im Oktober 2019 für Android-Geräte in den USA, Großbritannien und Südkorea.

Im November 2019 wurde eine Preview-Version für iOS-Geräte gestartet, jedoch mit Einschränkungen.

2020

Dienst wurde im September 2020 in Xbox Cloud Gaming umbenannt und offiziell als Teil von Xbox Game Pass Ultimate veröffentlicht.

Der Dienst wurde am 15. September 2020 für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate in 22 Märkten gestartet.

2021

Der Dienst wurde im Juni 2021 offiziell für alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten verfügbar gemacht.

Unterstützung für mehr Geräte wie Smartphones, Tablets und PCs.

2022-2023

Die Entwicklung von Xbox Cloud Gaming wurde durch rechtliche Auseinandersetzungen um die Übernahme von Activision Blizzard verlangsamt.

2024

Partnerschaften mit Amazon und Samsung erweiterten die Verfügbarkeit des Dienstes auf mehr Plattformen wie Amazon Fire TV Sticks.

Neue Spiele wurden hinzugefügt, darunter auch Titel, die nicht im Game Pass enthalten sind.

Die Fähigkeit, eigene gekaufte Spiele zu streamen, wurde im November 2024 verfügbar gemacht.

Microsoft begann, die Infrastruktur zu verbessern, um die Nachfrage zu bewältigen.

Ausblick 2025

Microsoft kündigte bereits im Januar auf der CES 2025 eine Partnerschaft mit LG an, um Xbox Cloud Gaming im Laufe des Jahres auf ausgewählten LG Smart TVs verfügbar zu machen.

Anschließend folgte im Februar eine Aktualisierung des Dienstes, die neuen Funktionen wie direkte Multiplayer-Einladungen über eindeutige Links brachte. Auch in diesem Jahr wird die Spielliste der streambaren Titel erweitert. Es ist davon auszugehen, dass neben den Game Pass Titeln auch weitere Nicht-Game-Pass-Titel aufgenommen werden.

Microsoft kündigte zudem die Einführung von 4K-Streaming an, um die Bildqualität erheblich zu verbessern. Aktuell unterstützt der Dienst bis zu 1080p bei 60 FPS. Höhere Bitraten sollen ebenfalls implementiert werden, was für ein flüssigeres und schärferes Bild sorgt. Die Unterstützung von PC-exklusiven Titeln ist ebenfalls in Planung.

Xbox Cloud Gaming – Was bringt die Zukunft mit?

In den kommenden Jahren wird die Integration von Künstlicher Intelligenz zur Optimierung des Streamings ein großer technologischer Fortschritt sein. Unter anderem könnte damit unter anderem die automatische Anpassung der Bildqualität basierend auf der Internetverbindung geregelt werden.

Gleichzeitig wird die Bildqualität weiter verbessert, in dem an der Latenzreduzierung weitergearbeitet wird, um höhere Frame Rates und 8K-Streaming zu ermöglichen.

Die Plattform- und Geräteunterstützung wird weiter vorangetrieben, mit Integration auf mehr Smart-TVs, Streaming-Geräten und möglicherweise sogar auf Virtual Reality- und Augmented Reality-Geräten. Die Unterstützung für PCs wird weiter verbessert. Es werden mehr exklusive Inhalte und Integration von Cloud-Native-Spielen erwartet, die speziell für Cloud-Gaming entwickelt wurden und innovative Funktionen nutzen.

Neue Funktionen zur Verbesserung der Multiplayer-Erfahrung, wie zum Beispiel dynamische Matchmaking-Systeme, könnten entwickelt werden.

Wie gefällt euch der Xbox Cloud Gaming-Dienst von Microsoft und welche Note wird ihr dem Service geben?