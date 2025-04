Xbox Cloud Gaming: Wird mehrere Millionen Stunden im Monat genutzt

Wie gut Xbox Cloud Gaming für Microsoft läuft, darüber sprach Xbox-Chef Phil Spencer kürzlich. Im Interview mit iJustine erzählte er, Spieler würden mehrere Millionen Stunden im Monat via Cloud spielen.

Über welche Geräte die Nutzer auf Xbox Game Cloud Gaming zugreifen, darüber sprach Spencer zwar nicht. Bei der Game Developer Conference sprach Microsoft aber genau darüber, und zeigte sogar eine Tortengrafik.

Demnach wird Xbox Cloud Gaming am meisten auf Xbox-Konsolen, Smart TVs und Windows-PCs genutzt.

From GDC, Xbox shared the following pie chart for Cloud gameplay hours on Game Pass devices in December 2024 pic.twitter.com/VAJqasCYOA

— John Welfare (@Welfare_JBP) April 17, 2025