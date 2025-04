Xbox Cloud Gaming: Xbox App jetzt auf LG Smart TVs verfügbar

Autor:, in / Xbox Cloud Gaming

Die Xbox App ist jetzt auf LG Smart TV-Geräten verfügbar und ermöglicht Xbox Cloud Gaming in 25 Ländern.

LG Electronics hat diese Woche die Einführung der Xbox App auf LG Smart TVs angekündigt, die es den Nutzern ermöglicht, Xbox Spiele auf dem großen Bildschirm zu Hause zu streamen.

LG Smart TV-Besitzer in über 25 Ländern (darunter Deutschland, Östererreich und die Schweiz) können nun den neuesten Indie-Hit bis hin zu den größten AAA-Titeln direkt über die Xbox-App auf ihren LG Smart TVs spielen.

Die Xbox App, die bequem über das Gaming Portal und die LG Apps aufgerufen werden kann, ermöglicht es LG TV-Besitzern, mit dem Xbox Game Pass Ultimate vom ersten Tag an direkt ins Spiel einzusteigen und Hunderte von Titeln von Activision, Bethesda, Blizzard, Mojang, Xbox Game Studios und vielen mehr zu spielen – mit nur einem kompatiblen Controller.

Die Xbox-App ist auf LG-Fernsehern und ausgewählten Smart Monitoren mit dem neuesten webOS 24 und neueren Versionen verfügbar und wird in Kürze auch auf StanbyME-Bildschirmen verfügbar sein.

Verfügbarkeit der App: „Einschließlich 2022 OLED TVs, 2023 OLED, QNED, NanoCell und UHD TVs – die auf die Softwareversion 23.20.01 oder höher aktualisiert wurden.“

Mit einer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft können Nutzer ein dynamisches Angebot an Spielen erkunden, das von actiongeladenen Titeln wie Call of Duty: Black Ops 6 bis hin zu beliebten Titeln wie Avowed, South of Midnight oder mit Spannung erwarteten Neuerscheinungen wie Towerborne reicht.

Spiel Pass Ultimate-Mitglieder können außerdem bequem eine Auswahl von Spielen streamen, die sie bereits besitzen, wie z. B. NBA 2K25 und Hogwarts Legacy, und so ihr Spielerlebnis noch flexibler gestalten.

LG hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinen hochmodernen Fernsehern und der erstklassigen integrierten Plattform webOS das ultimative Home-Entertainment-Erlebnis zu bieten.

Durch die Partnerschaft mit Xbox und die Einführung der Xbox App verbessert LG das Gaming mit der Präzision von OLED-Fernsehern und der brillanten und lebendigen Action der neuesten QNED-Fernseher, einschließlich konkurrenzlosem Gameplay, das auf 4K hochskaliert wird, um lebensechte Bilder zu liefern, und bietet gleichzeitig eine bequeme Schnittstelle auf LG Smart TVs, um eine riesige Spielebibliothek mit Cloud Gaming zu genießen.