Xbox Cloud Gaming: Xbox erweitert die Unterstützung alternativer Steuerungsarten

130+ Games mit Maus und Tastatur, 230+ mit Touch – Xbox gibt euch mehr Kontrolle als je zuvor!

Xbox erweitert die Unterstützung alternativer Steuerungsarten und baut die Flexibilität beim Spielen deutlich aus.

Ab sofort profitieren noch mehr Spiele von Maus- und Tastatursteuerung sowie von optimierten Touch Controls, sowohl auf der Konsole als auch über Xbox Cloud Gaming auf Windows-Geräten und mobilen Endgeräten.

Damit passt sich Xbox konsequent an unterschiedliche Spielstile, Plattformen und Nutzungssituationen an.

Bereits seit einiger Zeit unterstützt Xbox kabelgebundene USB-Mäuse und Tastaturen zur Navigation in ausgewählten Spielen und Apps.

Diese Funktion steht sowohl auf Xbox-Konsolen als auch auf Windows-Geräten zur Verfügung und richtet sich besonders an Spieler, die präzise Eingaben bevorzugen oder aus dem PC-Gaming kommen. Aktuell unterstützen mehr als 130 Xbox Games Maus und Tastatur direkt über die Cloud, wodurch sich viele Titel ohne Controller spielen lassen.

Für mobiles Gaming setzt Xbox zusätzlich stark auf Touch Controls.

Über Xbox Cloud Gaming könnt ihr mittlerweile mehr als 230 Spiele vollständig ohne Controller spielen. Die Touch-Steuerung verwandelt Smartphone oder Tablet in eine flexible Gaming-Plattform und ermöglicht schnellen Zugriff auf zahlreiche Xbox Games unterwegs. Die Steuerung wird direkt auf dem Bildschirm eingeblendet und ist speziell auf Touch-Bedienung ausgelegt.

Besonders fortschrittlich ist die individuelle Anpassung der Touch Controls. Einige Spiele bieten eigens entwickelte Steuerungs-Overlays oder komplett eigene Touch-Layouts, die exakt auf das jeweilige Gameplay zugeschnitten sind.

Dadurch fühlen sich Action-Games, Strategie-Titel oder Rollenspiele jeweils unterschiedlich an und profitieren von einer speziell abgestimmten Bedienung. Diese maßgeschneiderten Eingabemethoden sorgen für ein deutlich komfortableres und präziseres Spielerlebnis.

Mit der Kombination aus Maus, Tastatur und Touch Controls stärkt Xbox seine Position im Bereich Cloud Gaming und plattformübergreifendes Spielen.

Egal ob auf Xbox Series X, Xbox Series S, Windows-PC oder Smartphone, ihr entscheidet selbst, wie ihr spielt. Die stetig wachsende Unterstützung alternativer Steuerungen zeigt, dass Xbox Gaming nicht mehr an klassische Controller gebunden ist, sondern sich flexibel an eure bevorzugte Spielweise anpasst.

Mouse & Keyboard:

Anno 117: Pax Romana

Colorful Boi

Compass of Destiny: Istanbul

Discounty

Elemental War

Golfing Aether

Mineral

Sodoku Classic X

Spell Disk

Tensei

The Coma 2: Vicious Sisters

The Medium

Tiny Pixels Vol. 2 – Stormy Knights

Your Computer Might Be At Risk

Zombie Hill Racing

Zues Quest: The Rebirth of Earth

Touch:

Brotato