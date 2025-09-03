Xbox Controller Breaker Series: Drei neue Xbox Wireless Controller sorgen für Aufsehen

Microsoft hat die Xbox Wireless Controller Breaker Special Edition Serie vorgestellt, die erstmals drei verschiedene Modelle gleichzeitig umfasst.

Der Xbox Wireless Controller – Ice Breaker Special Edition zeichnet sich durch ein kühles, eisblaues Design mit gefrosteten Elementen und kristallähnlicher Optik aus.

Der Xbox Wireless Controller – Storm Breaker Special Edition bietet eine elegante Farbkombination aus Schwarz, Weiß, Grau und Silber, die durch silberne Akzente und ein metallisches Steuerkreuz ergänzt wird.

Der Xbox Wireless Controller – Heart Breaker Special Edition setzt auf kräftige Pink- und Lilatöne mit blauen Akzenten, die dem Design zusätzliche Tiefe verleihen.

Alle drei Modelle sind mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PCs sowie kompatiblen Android- und iOS-Geräten nutzbar und unterstützen kabel- sowie kabellose Verbindungen.

Hier einige erste Eindrücke für euch:

Xbox Wireless Controller – Ice Breaker Special Edition

Xbox Wireless Controller – Storm Breaker Special Edition

Xbox Wireless Controller – Heart Breaker Special Edition

Die Xbox Wireless Controller Breaker Special Edition Serie ist ab sofort in ausgewählten Märkten für eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,99 Dollar vorbestellbar und wird am 9. September veröffentlicht.