Xbox Controller Drakong The Challenger: Hall-Effect-Sticks, Back Buttons und nur 34,99 Euro

Neuer Xbox-Controller für 34,99 Euro: Drakong setzt beim Challenger auf Premium-Features zum kleinen Preis.

Ein neuer Controller mit Premium-Funktionen zum günstigen Preis ist ab sofort erhältlich: The Challenger von Drakong richtet sich an Xbox- und PC-Spieler, die auf moderne Technik ohne hohen Aufpreis setzen möchten.

Der offiziell lizenzierte Controller ist kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One sowie Windows 10/11-PCs und markiert den ersten Controller der neuen Gaming-Hardware-Marke Drakong, die aus den Reihen der langjährigen Hardware-Spezialisten von Hyperkin hervorgegangen ist.

Hall-Effect-Sticks gegen Stick-Drift

Zu den wichtigsten Features von The Challenger gehören Hall-Effect-Schalter für beide Thumbsticks. Die Technik soll Stick-Drift vermeiden und langfristig eine präzisere Steuerung ermöglichen.

Zusätzlich bietet der Controller zwei programmierbare Rücktasten, mit denen Spieler wichtige Funktionen individuell belegen können. Damit richtet sich das Gamepad sowohl an Gelegenheitsspieler als auch an Nutzer, die einen Vorteil in kompetitiven Spielen suchen.

Komfort für lange Gaming-Sessions

Drakong setzt beim Design auf eine ergonomische Form mit laserstrukturierten Griffen und Triggern. Die ABXY-Tasten verwenden eine besonders robuste Membran-Technik, die auch bei intensiver Nutzung langlebig bleiben soll.

Für zusätzliche Rückmeldung sorgen die Impulse Trigger, die direktes haptisches Feedback an die Finger übertragen, ohne das gesamte Controller-Gehäuse vibrieren zu lassen.

Kabelgebundene Verbindung und Headset-Anschluss

The Challenger wird mit einem abnehmbaren 10 Fuß langen USB-C-Kabel ausgeliefert und bietet dadurch eine kabelgebundene Verbindung mit geringer Latenz, die besonders für Turniere interessant sein soll.

Außerdem verfügt der Controller über einen integrierten 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, der mit verschiedenen Gaming-Headsets kompatibel ist.

The Challenger ist ab sofort für 34,99 US-Dollar / 29,99 Pfund / 34,99 Euro erhältlich.