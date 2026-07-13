Xbox Controller Drakong The Challenger: Hall-Effect-Sticks, Back Buttons und nur 34,99 Euro

Ein neuer Controller mit Premium-Funktionen zum günstigen Preis ist ab sofort erhältlich: The Challenger von Drakong richtet sich an Xbox- und PC-Spieler, die auf moderne Technik ohne hohen Aufpreis setzen möchten.
Der offiziell lizenzierte Controller ist kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One sowie Windows 10/11-PCs und markiert den ersten Controller der neuen Gaming-Hardware-Marke Drakong, die aus den Reihen der langjährigen Hardware-Spezialisten von Hyperkin hervorgegangen ist.
Hall-Effect-Sticks gegen Stick-Drift
Zu den wichtigsten Features von The Challenger gehören Hall-Effect-Schalter für beide Thumbsticks. Die Technik soll Stick-Drift vermeiden und langfristig eine präzisere Steuerung ermöglichen.
Zusätzlich bietet der Controller zwei programmierbare Rücktasten, mit denen Spieler wichtige Funktionen individuell belegen können. Damit richtet sich das Gamepad sowohl an Gelegenheitsspieler als auch an Nutzer, die einen Vorteil in kompetitiven Spielen suchen.
Komfort für lange Gaming-Sessions
Drakong setzt beim Design auf eine ergonomische Form mit laserstrukturierten Griffen und Triggern. Die ABXY-Tasten verwenden eine besonders robuste Membran-Technik, die auch bei intensiver Nutzung langlebig bleiben soll.
Für zusätzliche Rückmeldung sorgen die Impulse Trigger, die direktes haptisches Feedback an die Finger übertragen, ohne das gesamte Controller-Gehäuse vibrieren zu lassen.
Kabelgebundene Verbindung und Headset-Anschluss
The Challenger wird mit einem abnehmbaren 10 Fuß langen USB-C-Kabel ausgeliefert und bietet dadurch eine kabelgebundene Verbindung mit geringer Latenz, die besonders für Turniere interessant sein soll.
Außerdem verfügt der Controller über einen integrierten 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, der mit verschiedenen Gaming-Headsets kompatibel ist.
The Challenger ist ab sofort für 34,99 US-Dollar / 29,99 Pfund / 34,99 Euro erhältlich.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das liest sich super, werd ma einen zum testen bestellen 😅✌🏻
Leider immer Kabelgebunden, das bekommt der USB einen Wackelkontakt und das war es dann.
Theoretisch ja ist mir aber bei Controllern tatsächlich noch nie passiert die steckt man einmal an und dann wars das eigentlich wieder. Ich hätte jedenfalls noch keine Probleme mit den Controller von hyperkin. Bei anderen Herstellern kein Ahnung
Schade; Kabel und ich bin raus. Ist im Alltag einfach nicht komfortabel und ich war so froh wie endlich Wireless Controller bei der 360er zum Standard wurden.
Ich will es ja nicht beschwören aber hatte eigentlich noch nie stickdrift xD dennoch sehr cooles konzept, sollte zum standard werden 🙂
Kabel geht heutzutage eigentlich nicht mehr.
Was anderes, seit dem WE lassen sich meine beiden Play and Charge Akkus nicht mehr laden.
Kennt jemand eine externe Ladestation für die original Akkus?
Komisch, da erst 3 Jahre alt und Kapazität von der Laufzeit nach wie vor sehr hoch war, mind. 20h
Evtl kann man die damit nochmal auf Trab bringen.
Alleine schon die Tasten untem am Stick. Ist für Ottonormazocker so wa von unbequem. Es nervt mich. 2026 mit Kabel. Komm lass mal.