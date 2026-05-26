Xbox Controller Forza Horizon 6 Limited Edition: Japan-Gamepad zeigt sich in Unboxing-Galerie

Der neue Xbox Wireless Controller – Forza Horizon 6 Limited Edition zeigt sich erstmals ausführlich in einem großen Unboxing mit insgesamt 12 Fotos.
Das Sondermodell basiert auf dem klassischen Xbox-Controller-Design, wurde jedoch optisch vollständig im Stil von Forza Horizon 6 gestaltet. Besonders auffällig sind die kräftigen Farbkontraste, die sich an der Festival-Ästhetik der Rennspielreihe orientieren.
Die Bilder zeigen den Controller aus verschiedenen Perspektiven und heben das transparente Gehäuse sowie die farblichen Akzente hervor. Auch die strukturierten Griffe und die detaillierten Bedienelemente sind im Unboxing klar zu erkennen.
Das Design folgt der typischen Forza-Limited-Edition-Tradition, die bereits in früheren Serienablegern für stark individualisierte Controller-Varianten gesorgt hat. Der neue Ableger setzt diesen Ansatz mit einem besonders auffälligen Farbmix fort.
Der Controller ist als offizielles Xbox-Sondermodell positioniert und richtet sich sowohl an Sammler als auch an Spieler, die ein thematisch passendes Zubehör zur Veröffentlichung von Forza Horizon 6 suchen.
Aktuell gibt es den Controller noch bei Amazon für 79,99 € im Angebot.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir gefällt der Controller immer noch nicht, aber für die Sammlung gut.
Da fand ich den Controller von Horizon 5 ansehnlicher
Der Controller hat echt viel Japan, denn wie wir alles wissen, ist Japan für seine LSD Kultur bekannt.
Einfach ein viel zu grelles, buntes, planloses und hässliches Design ist demnach also Japan. Okay.
Kunst konnte es noch nie allen gleichzeitig recht machen 😉
Das ist wie immer Geschmackssache. Ich sehe da eher einen Unfall als Kunst.
Aber es gab auch mal hochbezahlte Menschen bei Fiat die meinten, der Multipla wäre vom Design markttauglich.
Nun gut, mit „Kunst“ lässt sich einiges rechtfertigen.