Xbox Controller Forza Horizon 6 Limited Edition: Japan-Gamepad zeigt sich in Unboxing-Galerie

Neue Unboxing-Fotos zeigen den Xbox Controller im Forza Horizon 6 Limited Edition Design.

Der neue Xbox Wireless Controller – Forza Horizon 6 Limited Edition zeigt sich erstmals ausführlich in einem großen Unboxing mit insgesamt 12 Fotos.

Das Sondermodell basiert auf dem klassischen Xbox-Controller-Design, wurde jedoch optisch vollständig im Stil von Forza Horizon 6 gestaltet. Besonders auffällig sind die kräftigen Farbkontraste, die sich an der Festival-Ästhetik der Rennspielreihe orientieren.

Die Bilder zeigen den Controller aus verschiedenen Perspektiven und heben das transparente Gehäuse sowie die farblichen Akzente hervor. Auch die strukturierten Griffe und die detaillierten Bedienelemente sind im Unboxing klar zu erkennen.

Das Design folgt der typischen Forza-Limited-Edition-Tradition, die bereits in früheren Serienablegern für stark individualisierte Controller-Varianten gesorgt hat. Der neue Ableger setzt diesen Ansatz mit einem besonders auffälligen Farbmix fort.

Der Controller ist als offizielles Xbox-Sondermodell positioniert und richtet sich sowohl an Sammler als auch an Spieler, die ein thematisch passendes Zubehör zur Veröffentlichung von Forza Horizon 6 suchen.

Aktuell gibt es den Controller noch bei Amazon für 79,99 € im Angebot.