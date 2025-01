Xbox Controller Pulse Cipher Special Edition: Brandneuer Controller enthüllt

Autor:, in / Xbox Controller Pulse Cipher Special Edition

Die Gerüchte haben sich bestätigt und Microsoft kündigt den Xbox Controller Pulse Cipher Special Edition an.

Der Xbox Controller Pulse Cipher Special Edition ist einem schicken Rot gehalten! Der Pulse Cipher erscheint am 4. Februar 2025 zum Preis von 74,99 €.

Das transparente rote Design, mit einem silbernen Innenleben, bringt euch Elemente in Metallic und mehr. Dazu gibt es gummierte Griffe in Rot, Metallic-Trigger und ein Metallic-Steuerkreuz in Rot.

Hier gibt es ein paar Bilder zum Xbox Controller Pulse Cipher Special Edition: