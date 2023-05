Microsoft hat einen neuen Controller enthüllt. Diesmal könnt ihr euch den Xbox Wireless Controller – Sunkissed Vibes OPI Special Edition sichern. Die Vorbestellung für 64,99 EUR ist bereits möglich.

Xbox Wireless Controller – Sunkissed Vibes OPI Special Edition – 64,99 Euro

Der neue Controller wurde von OPIs „Summer Make the Rules“-Kollektion inspiriert, wozu es bereits im vergangenen Jahr eine Aktion gab. Der neue Controller bietet euch strukturierte Grifffläche an Triggern, Bumpern und am hinteren Gehäuse. Optisch soll euch der Controller an den Sommer erinnern: