Xbox Controller: Außergewöhnliche Ankündigung von Asus geplant

ASUS kündigt außergewöhnliche Xbox-Enthüllung für die Gamescom 2025 an!

ASUS hat eine weitere Enthüllung im Zusammenhang mit Xbox für die Gamescom 2025 angekündigt.

Das Unternehmen spricht in diesem Zusammenhang von einer außergewöhnlichen Präsentation.

Details zu den Inhalten dieser Ankündigung wurden bislang nicht veröffentlicht. Weitere Informationen sollen im Rahmen der Messe bekannt gegeben werden.