Xbox Controller: Außergewöhnliche Ankündigung von Asus geplant

ASUS hat eine weitere Enthüllung im Zusammenhang mit Xbox für die Gamescom 2025 angekündigt.
Das Unternehmen spricht in diesem Zusammenhang von einer außergewöhnlichen Präsentation.
Details zu den Inhalten dieser Ankündigung wurden bislang nicht veröffentlicht. Weitere Informationen sollen im Rahmen der Messe bekannt gegeben werden.
Ich könnte noch ein paar Boxen im Controller gebrauchen , das fehlt mir irgendwie ….is schon geil beim Playstation Controller !!
Ich bin gespannt.
Joar mal abwarten was Asus mit dem Controller veröffentlicht🎮vielleicht kann der ja durch die gemeinsame Kooperation zwischen Asus mit ihren Handheld unter MS branding ja mal ohne Kabel zb. auf der XSX/S genutzt werden wie die Originalen MS Xbox Controller🎮😉✌️.
Laut der Asus funktioniert der ROG Controller
Wie verbinde ich mein ROG Raikiri Pro mit meiner Xbox?
a) Drücken Sie die Xbox-Taste auf Ihrem Controller, um ihn einzuschalten. b) Schalten Sie das OLED-Display Ihres Controllers ein und navigieren Sie zu System > PC > Bluetooth. Die Anzeige-LED blinkt langsam weiß. c) Halten Sie die Pairing-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige-LED schnell weiß blinkt.
Hab mir gerade vor kurzem den Razer Tournament V3 als Ergänzung geholt und bin mit dem super zufrieden. 😅 Also eigentlich absolut keinen Bedarf an weiteren Controllern. Aber gespannt bin ich jetzt trotzdem.
Ich habe hier auch den Elite Series 2 und der ist bei meiner Xbox im Dauereinsatz und bin auch echt zufrieden damit. Nur sehr schade das es bei dem offiziell keine Share Taste gibt was bestimmt technisch möglich wäre.
Wäre ein Controller eine außergewöhnliche Ankündigung? Oder ist der Controller der zur Asus OEM Xbox Next gehört? Die nächstes Jahr Zeitgleich mit GTA VI erscheint?
Wenn das das Ding ein Gegenstück zum neuen Ally wird , nur für den TV wird GTA erstmal nicht laufen bis die PC Version kommt .
Ich habe erst gestern den Gamesir G7 Pro Wireless Wuchang Controller vorbestellt und sehe direkt diese Ankündigung und die des Vader 5S. Wenn diese auch noch Wireless kommen wird es schwierig zu entscheiden, welcher nun der Grund der Retoure des Wolverine 3 Pros sein wird.
Der Razer ist zwar bisher mein liebster Controller, aber die Kompatiblen des G7 Pro Wuchang ist mit kabellos (inkl. hoher polling Rate) an PC XBOX und Handy sehr stark… Bleibt spannend dieses Jahr 👍🏻
Mit dem G7 Wuchang bin ich auch am Liebäugeln. Sieht top aus und Gamesir muss sich lange nicht mehr verstecken.
Bei mir wäre es aber nur für den PC, weil ich an der xsx überhaupt nicht mehr zocke und sie deshalb auch verkaufen werde.
Hast du direkt bei Gamesir vorbestellt?
Wollte eigentlich den normalen G7 Pro haben, weil ich die Xbox Wireless Konnektivität nicht bräuchte, aber die weiße Version ist auf Preorder und die dunkle ist ausverkauft.
Bedeutet es, dass nur sämtliche Xbox-Hardware (Controller eingeschlossen) von Drittherstellern produziert und vermarktet werden?