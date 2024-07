Xbox Controller: Deadpools Poppes ist magnetisch

Microsoft und Marvel verlosen zum Start von Deadpool & Wolverine eine maßgeschneiderte Xbox Series X-Konsole und Deadpool-Controller mit einem schicken Hinterteil.

Falls ihr euch gefragt habt, wie der Poppes an die Rückseite kommt, klärt ein Videoclip von Jacob Kleinman das Geheimnis auf.

I regret to inform you that the butt on the Deadpool butt Xbox controller is a magnetic attachment that easily pops off pic.twitter.com/a0EbT1JXFo

— Jake (@jacobkleinman) July 19, 2024