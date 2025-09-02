Xbox Controller: Gerücht: Breaker-Serie wird bald angekündigt

Drei neue Xbox Controller aus der Breaker-Serie sollen laut Gerücht bald angekündigt werden.

Gleich drei neue Special Edition Controller kündigt Microsoft bald an, wenn man einem neuen Leak Glauben schenken mag.

Wie billbil_kun via Dealabs berichtet, heißen die Special Edition Controller Heartbreaker, Stormbreaker und Icebreaker.

Laut dem Bericht ähnelt das Design von den Motiven her Glasscherben bzw. stilisierte Blätter.

Die einzelnen Modelle werden wie folgt beschrieben:

Heartbreaker zeichnet sich durch eine violette und rosa Farbpalette aus, die sogar auf die Tasten angewendet wurde, mit türkisblauen Akzenten, die das Hauptdesign bereichern.

Stormbreaker setzt auf eine Mischung aus Weiß, Grau und Schwarz in einem Stil, der an den Arctic Camo-Controller erinnert.

Icebreaker schließlich ist ebenfalls vom Mineral Camo-Muster inspiriert und weist einen Farbverlauf von Tiefblau bis Türkis auf.

Der Preis für die Controller wird mit 79,99 Euro beziffert. Der Release soll am 9. September stattfinden. Einige Tage zuvor, vermutlich diese Woche, soll die Ankündigung samt Vorbestellerphase sein.