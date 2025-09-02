Xbox Controller: Gerücht: Breaker-Serie wird bald angekündigt

Gleich drei neue Special Edition Controller kündigt Microsoft bald an, wenn man einem neuen Leak Glauben schenken mag.
Wie billbil_kun via Dealabs berichtet, heißen die Special Edition Controller Heartbreaker, Stormbreaker und Icebreaker.
Laut dem Bericht ähnelt das Design von den Motiven her Glasscherben bzw. stilisierte Blätter.
Die einzelnen Modelle werden wie folgt beschrieben:
- Heartbreaker zeichnet sich durch eine violette und rosa Farbpalette aus, die sogar auf die Tasten angewendet wurde, mit türkisblauen Akzenten, die das Hauptdesign bereichern.
- Stormbreaker setzt auf eine Mischung aus Weiß, Grau und Schwarz in einem Stil, der an den Arctic Camo-Controller erinnert.
- Icebreaker schließlich ist ebenfalls vom Mineral Camo-Muster inspiriert und weist einen Farbverlauf von Tiefblau bis Türkis auf.
Der Preis für die Controller wird mit 79,99 Euro beziffert. Der Release soll am 9. September stattfinden. Einige Tage zuvor, vermutlich diese Woche, soll die Ankündigung samt Vorbestellerphase sein.
Finde auch, dass das mit den ganzen Controllerdesigns zu sehr ausgereizt wird, absolut unnötig.
Das empfinde ich auch so. Damals, als Sondereditionen vom Nintendo64 oder Game Boy in den transparenten Designs z.b., das war noch richtig was besonderes. Was mann auch an den Sammlerpreisen mitunter merkt. ☺️
Also wieder nur neue Farben..
Wäre dann auch mal für den Elite Series 3. Und dann gleich bitte mit verbesserter Anbindung zu allem zuvor genannten, um den Input noch etwas zu beschleunigen.
Hier passt es wie aufs Auge:
Die Inneren Werte zählen und da ist Stillstand …
Solange sich da intern nichts tut ist mir die Farbe Wurscht mittlerweile, In der Zeit geh ich lieber auf Wired GameSir G7 Pro!
Na da bin ich gespannt. Vielleicht schlage ich bei einer Farbe die mir gefällt zu🙂
Wahnsinn wie personalisiert man seinen Controller mitlerweile bekommt!
Microsoft wie schauts aus mit personalisierten Skins für die Konsolen?
Oder noch besser, einen Button bei jedem Spiel im XBOX Store um es physisch auf Disc bestellen zu können?