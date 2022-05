Xbox Controller: Im Schottischen Design erstellt und zu gewinnen

Xbox legt in vielen Bereichen Wert auf Traditionen. Mit ihrem neuesten Kniff präsentiert man seine Wertschätzung für die schottische Spielerschaft.

Per Twitter hat Xbox UK bekannt gegeben, dass in Zusammenarbeit mit der Schneiderei Gordon Nicolson Kiltmakers ein neues Controller-Design angefertigt wurde. Das Design ist aus grün-grün-schwarzem Kiltstoff genäht und dann in Handarbeit am Controller angebracht.

Es gibt ein kurzes Video-Tagebuch, in dem die Schneider erklären, wie sie zu dem Projekt stehen und wie fordernd, aber gleichermaßen wichtig es für sie ist, alte Traditionen mit moderner Technik zu verbinden.

Den Controller im Kilt-Design gibt es über den oben verlinkten Twitter-Beitrag zu gewinnen.