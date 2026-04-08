Xbox Controller: Käufer erhalten kostenlosen Ersatz für fehlende Batterien

Der Xbox Support hat über die Plattform X auf ein Problem bei ausgelieferten Xbox Controllern hingewiesen. Seit Dezember wurde eine begrenzte Anzahl von Controllern ohne Batterien ausgeliefert, was bei betroffenen Nutzern für Unklarheiten gesorgt hat.

Um dieses Problem zu adressieren, bietet Xbox nun eine Lösung an: Spieler, die einen Controller ohne Batterien erhalten haben, können über eine offizielle Seite einen kostenlosen wiederaufladbaren Akku anfordern. Damit soll sichergestellt werden, dass alle betroffenen Geräte wie vorgesehen genutzt werden können.

Gleichzeitig stellt Xbox klar, dass alle zukünftigen Controller wieder mit Batterien ausgeliefert werden. Die Änderung betrifft somit ausschließlich einen begrenzten Zeitraum und eine überschaubare Anzahl an Geräten.

Mit dieser Maßnahme reagiert das Unternehmen direkt auf Rückmeldungen aus der Community und sorgt dafür, dass die Nutzung der Xbox Controller weiterhin reibungslos möglich bleibt.

Euch fehlen ebenfalls Batterien? Dann findet ihr hier die Anleitung für den kostenlosen Akku.