Xbox Controller: Limitierte SpongeBob Schwammkopf Controller vorgestellt

Gleich zwei limitierte Xbox Controller stellt Microsoft anlässlich des neuen Abenteuers The SpongeBob Movie: Search for SquarePants vor, das im Dezember in die Kinos kommt.
Neben einem Standard Wireless Controller wurde auch der Elite Wireless Controller Series 2 mit dem Motiv der Titelfigur verziert.
Beide Controller sind für eine limitierte Zeit im Microsoft Store erhältlich. Sie lassen sich über das Xbox Design Lab auch zusätzlich individualisieren.
Schaut euch die beiden Trailer an, um einen Blick auf die Controller und den Film zu werfen.
Trailer zu den limitierten Controllern:
Trailer zum Film:
Die Controller sind wirklich nett gemacht – hatte erwägt, einen für meine Tochter zu holen. Aber bei dem Preis….äh nein!
Nie und nimmer für diesen Preis.
Spange Bob interessiert Licht null, aber der Controller gefällt mir, auch wenn der Preis natürlich für einen Standard Controller überzogen ist.
Nicht für diesen unverschämten Preis.
Wems gefällt 😅
Der sieht mir zu wild aus und der Preis lockt mich auch nicht hinter dem Ofen hervor.
Der Preis ist mir zu schwammig.
Geb ich jetzt ernsthaft 98€ für nen Standard Controller aus? Die Antwort lautet: Ja.
Eher mal was für Kids
Fühle ich jetzt eher nicht so. Bin aber auch kein tryhard Spongebob Fan