Xbox Controller: Limitierte SpongeBob Schwammkopf Controller vorgestellt

Der gelbe Schwamm erlebt im Dezember sein nächstes Abenteuer und feiert die Reise mit limitierten Xbox Controllern.

Gleich zwei limitierte Xbox Controller stellt Microsoft anlässlich des neuen Abenteuers The SpongeBob Movie: Search for SquarePants vor, das im Dezember in die Kinos kommt.

Neben einem Standard Wireless Controller wurde auch der Elite Wireless Controller Series 2 mit dem Motiv der Titelfigur verziert.

Beide Controller sind für eine limitierte Zeit im Microsoft Store erhältlich. Sie lassen sich über das Xbox Design Lab auch zusätzlich individualisieren.

Schaut euch die beiden Trailer an, um einen Blick auf die Controller und den Film zu werfen.

Trailer zu den limitierten Controllern:

Trailer zum Film:

  1. ObitheWan 40900 XP Hooligan Krauler | 20.11.2025 - 13:07 Uhr

    Die Controller sind wirklich nett gemacht – hatte erwägt, einen für meine Tochter zu holen. Aber bei dem Preis….äh nein!

  3. Dr Gnifzenroe 262125 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.11.2025 - 13:34 Uhr

    Spange Bob interessiert Licht null, aber der Controller gefällt mir, auch wenn der Preis natürlich für einen Standard Controller überzogen ist.

  6. Katanameister 247220 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.11.2025 - 13:55 Uhr

    Der sieht mir zu wild aus und der Preis lockt mich auch nicht hinter dem Ofen hervor.

  8. wussii 48010 XP Hooligan Bezwinger | 20.11.2025 - 14:22 Uhr

    Geb ich jetzt ernsthaft 98€ für nen Standard Controller aus? Die Antwort lautet: Ja.

