Xbox Controller: Limitierte SpongeBob Schwammkopf Controller vorgestellt

Der gelbe Schwamm erlebt im Dezember sein nächstes Abenteuer und feiert die Reise mit limitierten Xbox Controllern.

Gleich zwei limitierte Xbox Controller stellt Microsoft anlässlich des neuen Abenteuers The SpongeBob Movie: Search for SquarePants vor, das im Dezember in die Kinos kommt.

Neben einem Standard Wireless Controller wurde auch der Elite Wireless Controller Series 2 mit dem Motiv der Titelfigur verziert.

Beide Controller sind für eine limitierte Zeit im Microsoft Store erhältlich. Sie lassen sich über das Xbox Design Lab auch zusätzlich individualisieren.

Schaut euch die beiden Trailer an, um einen Blick auf die Controller und den Film zu werfen.

Trailer zu den limitierten Controllern:

Trailer zum Film: