Xbox Controller: Neuer Xbox Cloud Gaming Controller mit Wi-Fi-Unterstützung geleakt

Ein neuer Xbox Cloud Gaming Controller steht offenbar kurz vor seiner Enthüllung, denn geleakte Bilder und technische Details zeigen ein kompaktes Modell mit Wi-Fi-Unterstützung und integriertem Akku.

Die Informationen stammen aus einem Bericht von Tecnoblog, der erstmals Bilder und Spezifikationen des Geräts veröffentlichte. Im Fokus steht ein Controller, der speziell für das Cloud-Gaming-Ökosystem von Microsoft entwickelt wird und sich deutlich kompakter präsentiert als klassische Xbox-Controller.

Das Design erinnert an Geräte wie den HyperX Clutch Tanto oder den SN30 Pro von 8BitDo. Trotz der reduzierten Bauform bleiben die bekannten Xbox-Tasten vollständig erhalten. Auf der Oberseite sind neben einem USB-C-Anschluss auch ein bislang nicht näher spezifizierter Button sowie mögliche LED-Indikatoren zu erkennen, die vermutlich den Betriebsmodus – etwa zwischen Konsole und Cloud – anzeigen könnten.

Technisch setzt Microsoft offenbar auf moderne Konnektivität. Neben Bluetooth wird auch Wi-Fi 6 unterstützt, was besonders für Xbox Cloud Gaming entscheidend ist. Zum Einsatz kommt laut Dokumentation ein Realtek RTL8730E-Chip mit zwei ARM Cortex-A7-Kernen und einer Taktfrequenz von 1,2 GHz. Die integrierte Batterie soll eine Kapazität von 500 mAh bieten.

Bilder deuten zudem auf mindestens zwei Farbvarianten hin, darunter ein klassisches Weiß. Eine offizielle Ankündigung oder ein konkreter Veröffentlichungstermin stehen derzeit noch aus. Auch eine Registrierung bei der US-Zulassungsbehörde FCC ist bislang nicht erfolgt, was darauf hindeutet, dass sich das Gerät noch in einer frühen Phase befindet.

Mit dem möglichen Einstieg in den Markt kompakter Controller könnte Microsoft sein Cloud-Gaming-Angebot gezielt erweitern und stärker auf mobile Nutzungsszenarien ausrichten.

Este é o novo controle da Microsoft para Xbox Cloud Gaming https://t.co/P27j4Rn0M2 — Tecnoblog (@Tecnoblog) May 14, 2026