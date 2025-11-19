Xbox Design Lab: Anzeige – Macht euren Controller einzigartig – jetzt mit neuen Game-Designs

Das Xbox Design Lab hat einige Überraschungen für euch. Dazu gibt es verschiedene Deal-Aktionen!

Gaming ist mehr als nur Spielen – es ist Ausdruck eurer Persönlichkeit. Und genau dafür gibt es das Xbox Design Lab.

Hier könnt ihr euren eigenen Xbox Wireless Controller gestalten, ganz nach eurem Geschmack. Wählt Farben, Materialien und Details, die zu euch passen, und erschafft ein Stück Hardware, das so individuell ist wie euer Gamer-Style.

Was ist das Xbox Design Lab?

Das Xbox Design Lab ist eine Plattform, auf der ihr euren Controller selbst designen könnt. Ihr entscheidet über die Farben für Gehäuse, Buttons, Trigger und sogar für die Griffe. Dadurch wird euer Controller nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Statement.

Ob minimalistisch, knallig oder inspiriert von eurem Lieblingsspiel – die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos.

Warum ist das Angebot so cool?

Ganz einfach: Standard-Controller sind praktisch, aber sie sagen nichts über euch aus. Mit dem Design Lab bekommt ihr ein Produkt, das eure Persönlichkeit widerspiegelt. Es ist nicht nur ein Controller, sondern ein Unikat, das ihr selbst entwickelt habt. Und das Beste: Die Qualität bleibt auf dem hohen Niveau, das ihr von Xbox kennt.

Sucht ihr ein besonderes Geschenk für jemanden, der Gaming liebt? Dann ist ein individuell gestalteter Controller die perfekte Wahl.

Er zeigt, dass ihr euch Gedanken gemacht habt und etwas Einzigartiges verschenken wollt. Gerade jetzt, wo die Feiertage näher rücken, ist das Xbox Design Lab eine starke Möglichkeit, etwas Persönliches und gleichzeitig Praktisches zu verschenken.

Exklusive Designs zu beliebten Spielen

Das eigentliche Highlight: Das Design Lab bietet nicht nur freie Gestaltung, sondern auch exklusive Designs zu vielen Top-Games. Ihr könnt Controller im Look von The Witcher 3, DOOM: The Dark Ages, The Outer Worlds, Ninja Gaiden und vielen weiteren Titeln erstellen.

Diese Designs bringen die Atmosphäre eurer Lieblingsspiele direkt in eure Hände – perfekt für alle, die ihre Leidenschaft zeigen wollen.

Stellt euch vor, ihr spielt DOOM mit einem Controller, der aussieht, als käme er direkt aus der Hölle. Oder ihr taucht in die Welt von The Witcher ein, während euer Controller das ikonische Design des Spiels trägt. Das ist nicht nur stylish, sondern macht euer Gaming-Erlebnis noch immersiver.

Warum gerade jetzt zuschlagen?

Der Black Friday ist die perfekte Gelegenheit, kreativ zu werden. Das Xbox Design Lab ist nicht nur ein Feature, sondern ein Erlebnis. Ihr gestaltet, Microsoft produziert – und ihr bekommt ein Produkt, das es so nur einmal gibt.

Und das Beste: Am 18. November startet ein neuer Launch im Design Lab. Was genau kommt, bleibt noch geheim – aber sicher ist: Es wird etwas Besonderes. Wenn ihr neugierig seid und die neuesten Optionen nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt vorbeischauen.

Ein kleiner Teaser zum neuen Angebot

Wir verraten nicht zu viel, aber: Freut euch auf frische Farben, neue Materialien und vielleicht sogar limitierte Designs. Wer früh vorbeischaut, sichert sich die besten Optionen.

Also: Beeilt euch und checkt das Xbox Design Lab – vielleicht findet ihr heute schon euren Traum-Controller.

Feiertags-Extra: Kostenlose Gravur

Vom 28. November bis 12. Dezember gibt es eine kostenlose Gravur für euren selbst gestalteten Controller. Macht ihn einzigartig – mit eurem Gamertag, einem besonderen Datum oder einem coolen Spruch.