Xbox Design Lab: Game Pass schaltet neuen Rabatt frei

Mitglieder des Xbox Game Pass erhalten für begrenzte Zeit einen neuen Vorteil im Xbox Design Lab.

Dabei gibt es einen Rabatt von 15 Prozent auf alle Bestellungen, der über den Game Pass Benefits Hub auf Konsole, PC oder Smartphone aktiviert werden kann. Nach dem Abrufen des Rabattcodes lässt sich dieser direkt im Xbox Design Lab beim Kauf individuell gestalteter Controller einlösen.

Die Aktion ist zeitlich begrenzt und richtet sich ausschließlich an aktive Game Pass-Mitglieder. Damit erweitert Microsoft erneut die Vorteile des Abonnementdienstes um einen zusätzlichen Rabatt im Hardware- und Zubehörbereich.